La infanta Sofía conquista en Europa con su ‘atrevido’ estilo

En los últimos días, la princesa Leonor ha sido la gran protagonista del universo royal, tanto dentro, como fuera de nuestras fronteras. En un mes clave para la heredera, a punto de alcanzar la mayoría de edad, es lógico que todas las miradas se hayan dirigido hacia Leonor, pero la infanta Sofía también ha acaparado cierto protagonismo, sobre todo, por su estilo. La hija menor de don Felipe y doña Letizia hizo un viaje exprés a España para acompañar a la princesa en los actos con motivo de la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias la pasada semana, aunque ya se encuentra de regreso en el Atlantic College.

La infanta Sofía con la Princesa de Asturias en Oviedo. / Gtres

Con un estilo muy diferente al de Leonor, la infanta Sofía suele arriesgar más en sus looks, hasta el punto de que, en numerosas ocasiones, sorprende con looks con aberturas, algo que puede ser poco habitual miembros de la realeza. Un detalle que ha llevado a algunos medios internacionales a plantearse si la Casa Real de nuestro país tiene unos códigos de vestimenta tan estrictos como, por ejemplo, los Windsor. Tal como recalca la revista Bunte, las mujeres de la realeza española destacan por ser auténticas expertas en términos de moda, pero, entre ellas, la infanta Sofía sobresale por sus atrevidos looks.

La infanta Sofía aplaudiendo en el Teatro Campoamor. / Gtres

Según comenta la publicación en su edición online, en el concierto previo a la entrega de los Premios Princesa de Asturias, mientras que la princesa Leonor lució un vestido veraniego, Sofía optó por un mono ceñido al cuerpo con cortes en los costados que dejaban al descubierto un top bandeau debajo. La infanta se mostró muy cómoda con este look, a pesar de las temperaturas del Principado.

La Reina Letizia con sus dos hijas en Oviedo / Gtres

De la misma manera, la infanta Sofía repitió una fórmula similar para la entrega de los galardones, en este caso con un vestido en blanco y negro de corte midi, también con aberturas que dejaban a la vista parte de su cintura. Sin duda, un modelo que podría considerarse ‘poco protocolario’, pero que defendió con soltura y elegancia.

La infanta Sofía en Oviedo./ Gtres

No es la primera vez que la infanta Sofía apuesta por este tipo de modelo, de hecho, parece que los cortes cut out se han convertido en un must en su vestidor. A lo largo de los últimos meses hemos podido ver a Sofía más veces con modelos con aberturas como, por ejemplo, el día de su Confirmación el pasado mes de mayo en Madrid, con un bonito jumpsuit en fucsia con una abertura en la zona del abdomen. Un detalle que, por cierto, parece haber heredado de su madre que, a pesar de ser la esposa del jefe del Estado, no duda en sorprender ocasionalmente con looks que no esperaríamos en una royal pero que le sientan fenomenal.