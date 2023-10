Leonor ante la mayoría de edad: el ‘paso adelante’ que ya han dado sus coetáneas

Llegar a la mayoría de edad es un paso muy importante para cualquier persona, pero, en el caso de la princesa de Asturias, implica aún más. La hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia cumple 18 años el próximo día 31 de octubre y a partir de ese momento se inicia una nueva etapa en su vida institucional.

Tal como han confirmado fuentes de la Casa de S.M. el Rey, Leonor jurará la Constitución ante las Cortes el mismo día de su cumpleaños, al igual que, hace más de tres décadas hizo su padre. De la misma manera, la princesa recibirá el Collar de la Orden de Carlos III en el Palacio Real, donde se celebrará un almuerzo con autoridades. Hasta aquí los actos institucionales con motivo de la mayoría de edad de la heredera, con un perfil sencillo y discreto, muy en la línea de otras fechas importantes en la Familia Real de nuestro país.

La princesa Leonor en el 12 de octubre en Madrid. / Gtres

En principio, más allá de lo que se ha confirmado y de la reunión privada que habrá en el Palacio de El Pardo y a la que asistirá la Familia Real, miembros de la familia del Rey y de la familia de la Reina, no se contemplan otro tipo de celebraciones. Nada que ver, por ejemplo, con el planteamiento de otras monarquías como Noruega o Dinamarca, aunque no dista de lo que ocurrió en el caso de Amalia de Holanda.

Hace unos días, el príncipe Christian -nieto de la reina Margarita de Dinamarca-, celebró sus 18 años con varios actos y una fiesta por todo lo alto a la que asistieron varias de sus coetáneas, que lucieron impresionantes joyas y sus mejores galas. De la misma manera, el pasado año, fue Ingrid de Noruega la que festejó su mayoría de edad con una gran fiesta, a la que también acudió el Rey Felipe. Sin embargo, la princesa Leonor no va a tener, en principio, una celebración de estas características, en la que podamos ver a la heredera codeándose con otros royals de Europa.

La infanta Sofía con la princesa de Asturias en Oviedo. / Gtres

En España la monarquía prefiere mantener un perfil más discreto en lo que respecta a este tipo de acontecimientos. Prueba de ello es, por ejemplo, que no hubo una fiesta con representantes de otras monarquías en el 50 cumpleaños del Rey Felipe -por ejemplo, Guillermo de Holanda celebró sus cinco décadas de vida con el resto de sus homólogos-, y es probable que tampoco haya ninguna celebración con carácter internacional por el décimo aniversario del reinado de Felipe VI o por los 20 años de la boda de don Felipe y doña Letizia.

Pero, volviendo a la princesa Leonor, aunque no esté previsto que la veamos rodeada de otros príncipes y princesas de su generación, esto no es óbice para que, por su 18 cumpleaños, la Casa Real no aproveche para sorprender con un nuevo retrato oficial de la heredera. De esta manera procedieron en Holanda y en Bélgica, con las princesas Amalia y Elisabeth, que no tuvieron grandes fastos con sus coetáneos, pero sí algunos compromisos oficiales, en una línea similar a la que se va a seguir con Leonor.

Este digital ha hablado con algunos especialistas en otras Casas Reales para comparar la situación de la princesa Leonor con otros royals. Por ejemplo, Wim Dehandschutter, experto en la monarquía belga, ha relatado cuál fue el procedimiento para la mayoría de edad de Elisabeth, la mayor de las princesas de la generación de Leonor. «Se publicaron nuevas fotografías oficiales, y l correo belga creó un nuevo sello con una imagen de Elisabeth tomada por su padre», ha comentado. Asimismo, hubo una ceremonia oficial en el Palacio Real, sin invitados de la realeza internacional, pero en la que participaron otros jóvenes belgas de 18 años y donde tanto Elisabeth como el Rey pronunciaron un discurso. El experto ha resaltado que la princesa recibió de su padre la condecoración más alta, la Orden de Leopoldo, creada en honor al primer rey belga, Leopoldo I.

Merci pour vos vœux d’anniversaire !

Bedankt voor uw verjaardagswensen!

Danke für Ihre Geburtstagswünsche!

Thank you for your birthday wishes! https://t.co/RUC4wdLjUN #BelgianRoyalPalace #MonarchieBe pic.twitter.com/ISezauU8qQ — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) October 25, 2019

Además de esto, por la tarde hubo una recepción con la nobleza belga, privada, así como una gala familiar. Se sabe que la princesa recibió un importante regalo de sus padres, una tiara: «Era la Tiara de Wolfers, un regalo de boda para la reina Fabiola en 1960», sentencia el experto.

En el caso de Amalia, al igual que Leonor, la princesa celebró su mayoría de edad de manera bastante privada: «Los miembros de la realeza holandesa son bastante reservados acerca de sus fiestas», ha dicho Rick Evers, experto en Casa Real de Holanda a este digital. El especialista asegura que hubo una fiesta privada, de la que no se filtraron detalles pero que, más allá de que la princesa posara para unos retratos oficiales y pronunciar un discurso en el Consejo de Estado, Amalia no recibió ninguna condecoración, ni tampoco una tiara, al menos, que se sepa.

Amalia de Holanda y Elisabeth de los Belgas en Dinamarca. / Gtres

Rick Evers comenta que la princesa suele mantener un perfil bajo y, de hecho, asegura que Leonor va bastante por delante de ella. Un detalle que se refleja en los compromisos oficiales de cada una de ellas. Por ejemplo, incluso la princesa Alexia ha tenido un acto en solitario, mientras que la heredera siempre va con sus padres.

Por el momento no se sabe si la Casa Real aprovechará el 18 cumpleaños de Leonor para hacer públicos nuevos retratos oficiales -sí sabemos que se ha acuñado una moneda conmemorativa, para la que se han hecho unas fotografías especiales-, en cuyo caso, sería la ocasión perfecta para que la princesa luciera una diadema, ya sea nueva o del joyero real. De no ser así, habrá que esperar a que haya una cena de gala o acontecimiento especial para que Leonor debute con este tipo de piezas que, a partir de ahora y para el resto de su vida, van a formar parte de su día a día.