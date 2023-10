El misterio del zapato de ‘Cenicienta’ que ha aparecido en la fiesta de Christian de Dinamarca

La fiesta por el 18 cumpleaños del príncipe Christian de Dinamarca se ha convertido en una de las celebraciones más destacadas de los últimos tiempos en la esfera royal. Hasta la capital danesa se han trasladado algunas de las figuras más destacadas del Gotha, que han querido acompañar al hijo de los príncipes Federico y Mary en su llegada a la mayoría de edad. Una celebración para el recuerdo que ha concentrado, además, a varias de las herederas que reinarán en la Europa del futuro y que han lucido sus mejores galas y piezas de gran valor económico e histórico. Amalia de Holanda, Elisabeth de los Belgas o Ingrid de Noruega no se han perdido la fiesta del príncipe danés, destinado, como ellas, a ocupar el trono llegado el momento, aunque todavía falte mucho para ello.

El príncipe Christian celebra su mayoría de edad. / Casa Real de Dinamarca

Más allá del despliegue de estilo y las grandes joyas, lo cierto es que la celebración ha estado marcada por las anécdotas y las curiosidades. No es habitual, por ejemplo, que una princesa cometa un pequeño error al colocarse una banda, como le ocurrió a Marie Chantal de Grecia, aunque por suerte, su fallo fue solventado con celeridad. De la misma manera, es poco frecuente que ver a los royals ‘dándolo todo’ en la pista, y vibrando al disfrutar de la actuación de algún grupo de moda. Mucho menos que desde el mismo palacio compartan detalles del interior de la fiesta, cuando los protocolos ya se han relajado. Sin embargo, esta vez, por el cumpleaños del príncipe Christian, se han permitido muchas licencias.

El príncipe Christian saluda a su abuela. / Gtres

Sin embargo, lo que en ningún caso esperábamos es que la fiesta del nieto de la reina Margarita se viviera un curioso momento ‘Cenicienta’, como han confirmado desde la Casa Real. Este mismo lunes, en el perfil oficial en Instagram de la monarquía danesa compartían un curioso post en el que informaban de que había aparecido un zapato de tacón perdido en la fiesta del príncipe Christian. Un zapato de color claro y con detalles brillantes que recordaba mucho al zapato de cristal del cuento de Cenicienta: «¿Fue Cenicienta la que olvidó su zapato anoche? Cuando los invitados al banquete de gala de ayer de Su Majestad la Reina se habían ido a casa, este solitario zapato de tacón fue olvidado en el Castillo de Christiansborg. La dueña puede ponerse en contacto para recuperarlo», han escrito desde el departamento responsable de la gestión de las redes. Un post muy curioso que ya ha desaparecido del feed de la cuenta, lo que hace pensar que, probablemente, la dueña del zapato en cuestión ya se ha puesto en contacto con el Palacio para recuperar su zapato.

El zapato perdido en la fiesta de Christian de Dianamarca. / Casa Real Dinamarca

A pesar de todo, el detalle en sí no deja de ser peculiar. Hay que tener en cuenta que la fiesta de Christian de Dinamarca ha tenido todos los detalles de una celebración de las de antaño, con trajes de gala y grandes joyas, muy al estilo de las que se reflejan en los relatos como el clásico infantil de la Cenicienta. Quizás por eso, el hecho de que haya aparecido un zapato perdido le ha dado un toque original a una noche mágica para el futuro Rey de quien, en estos momentos, no se sabe si tiene o no el corazón ocupado. En cualquier caso, no hay duda de que Christian es, a día de hoy, uno de los solteros más codiciados del panorama royal y aunque sea aún muy joven, sería bonito pensar en una historia de amor con la misteriosa dueña del ‘zapato de cristal’.