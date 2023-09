Amalia de Holanda, ‘cambia’ de familia: el viaje que aviva los rumores de romance

Reunión sorpresa en clave royal en Venecia. La ciudad de los canales que, estos días acoge una nueva edición de La Mostra, ha sido testigo de un inesperado encuentro entre la Familia Real de Bélgica y la princesa Amalia de Holanda. La hija mayor de los reyes Máxima y Guillermo se sumó a los belgas en una escapada a la ciudad italiana donde, además del festival de cine, también tuvo lugar un importante desfile de moda de la firma Armani.

La reina Matilde de Bélgica es una fiel seguidora de la marca italiana, por lo que no es extraño que el modista quisiera invitar a la familia real a que acudiera a esta cita, que se ha celebrado bajo el título de ‘One Night In Venice’. Una velada en la que, además, se ha podido ver a numerosos rostros del panorama internacional, como es el caso de la modelo Barbara Palvin, Kerry Washington, Eugenia Silva, Miguel Ángel Silvestre o Jaime Lorente, entre otros muchos.

Sin embargo, a pesar de ser una de las clientas más importantes de la marca, la reina Matilde no ha podido acudir a la cita. La consorte se encontraba en una boda en Alemania, en concreto, en el enlace de la duquesa María Amelia de Württemberg con el barón Franz-Ferdinand von Feilitzsch en el castillo de Altshausen. En su lugar, a Venecia viajaron el rey Felipe, el príncipe Emmanuel y la princesa Eleonor, así como el príncipe Gabriel. A la que no se pudo ver es a la heredera, la duquesa de Brabante.

La presencia de Amalia de Holanda en Venecia ha vuelto a poner sobre la mesa los rumores que sonaron con fuerza hace algún tiempo sobre una presunta relación entre la heredera al trono de Bélgica y el hermano de la princesa Elisabeth. Lo cierto es que ambas familias reales mantienen una relación muy estrecha desde siempre y, de hecho, la reina Matilde no solo es una de las mejores amigas de Máxima de Holanda, sino que también fue su mentora durante sus primeros años en la corte neerlandesa.

Al margen de esto, han sido muchos los medios que han especulado con una relación entre la heredera holandesa y el príncipe belga. Rumores nunca confirmados y que, en realidad, sería poco probable que llevaran a una situación real de compromiso ya que existe una ley que podría impedir una posible boda entre ambos. Se trata de una norma que tiene dos siglos de historia y que se encuentra incluida en la Constitución de Bélgica de 1831. Según esta ley, no están permitidos los enlaces entre miembros de estas dos familias reales, por un motivo que, en su momento, tenía cierto sentido: evitar que un holandés pudiera ocupar el trono de Bélgica después de que el país consiguiera, en 1830, la independencia de los Países Bajos. No obstante, en este caso, la situación no tendría demasiada relevancia ya que Gabriel sería el que se convertiría en consorte de Amalia, la heredera al trono holandés.

Aunque la ley ha estado a punto de derogarse en varias ocasiones, nunca se ha llegado a este punto de manera que, si finalmente hubiera alguna intención de boda, habría que hacer cambios en la legislación. El tiempo dirá si entre ellos hay solo una especial amistad o si realmente existe algo más.