Quedan pocos días para que la Princesa Leonor comience su formación militar tras poner fin a su etapa en el UWC Atlantic College de Gales, donde ha cursado durante dos años, en régimen de internado, el Bachillerato Internacional. Un paso previo a sus estudios universitarios que tendrá una duración de tres años, en los que va a pasar por la Academia General de Tierra de Zaragoza, la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra), y la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia; siguiendo así los pasos de Felipe según dicta una disposición del Ministerio de Defensa publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Leonor iniciará su formación en Zaragoza, concretamente, el próximo día 18, si bien se conoce que en las últimas semanas, la princesa ha estado preparándose físicamente para esta nueva etapa. Hasta el 30 de agosto, la heredera participará en una primera fase de acogida, orientación y adaptación, después de la cual los alumnos y alumnas tendrán que superar un examen de nivel. Esto será en torno al 31 de agosto pese a que hasta el día 10 de septiembre se desarrollará una fase de instrucción y adiestramiento. Así, no será hasta el próximo día 11 de septiembre cuando Leonor comience oficialmente el primer cuatrimestre de su formación.

La Princesa Leonor en Zaragoza / Gtres

Una fecha que coincide, curiosa y prácticamente, con el final del entrenamiento castrense de Elisabeth de Bélgica, la mayor de la nueva generación de herederos. Y es que cabe recordar que tras finalizar este curso en la Universidad de Oxford, la hija mayor de los reyes Felipe de Bélgica y Matilde y princesa heredera desde el ascenso al trono de su padre en 2013, regresó a su país y acudió a un campamento militar en Bourg-Léopold donde ha permanecido durante cuatro semanas. Una experiencia a la que cabe sumar la que tuvo entre 2020 y 2021 en la Real Academia Militar de Bruselas y que culminará próximamente con juramento oficial.

«Se ha centrado en la formación de un comandante de pelotón y ha aprendido a dirigir un pelotón de una treintena de personas. Las lecciones teóricas, los ejercicios tácticos y los procedimientos de combate los ubicaron por primera vez en el rol de un oficial», detallan desde Palacio.

Elisabeth de Bélgica durante un acto en Bruselas / Gtres

Quien no se espera por el momento que vista el uniforme militar es la hija mayor de los reyes Guillermo y Máxima de los Países Bajos, Amalia. Aunque la joven, que cumplió la mayoría de edad en diciembre de 2021, es heredera al trono desde el año 2014, no tiene obligación de formación bélica, ya que entre las funciones del rey de los belgas no figura la de ser jefe de las Fuerzas Armadas, aunque su padre, el Rey Guillermo, sí cursó dichos estudios.

La princesa holandesa, no obstante, cabe mencionar, realiza visitas periódicas a unidades del ejército de Países Bajos para conocer su funcionamiento y estar en contacto con los soldados. Sin ir más lejos, el pasado mes de diciembre el Servicio de Información del Gobierno de los Países Bajos difundió una serie de imágenes en las que se podía ver a la princesa participando en una introducción en la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos, el Ejército Real de los Países Bajos y la Marina Real de los Países Bajos.

La Princesa Amalia de Holanda en una instrucción militar / Gtres

Por último, está la princesa Ingrid de Noruega. Aunque en su caso no es la primera en la línea de sucesión, sino la segunda -sus padres, Haakon y Mette-Marit de Noruega heredarán el trono cuando falte el rey Harald-, debe afrontar sus obligaciones para con las fuerzas armadas. Tras trabajar primero este otoño como ayudante escolar y en cuestiones medioambientales en la escuela de Uranienborg, en Oslo, Ingrid se incorporará al batallón de ingenieros de la Brigada Norte, donde permanecerá doce meses.

«Tengo que hacer el servicio militar igual que el resto, pero en ninguna parte de la Constitución dice que necesite formación militar, así que si elijo hacerlo no será por mi rol», dijo la princesa hace unos meses.