Los actos con motivo de la coronación de Carlos III ya han comenzado de manera oficial. Después de varios meses de preparativos y una semana intensa marcada por los últimos ensayos, este viernes por la tarde el Palacio de Buckingham ha abierto sus puertas para la primera de las recepciones ofrecida por el monarca y su esposa. Una velada a la que han asistido representantes de diferentes Casas Reales, incluidos don Felipe y doña Letizia.

Los Reyes de España han llegado a la capital británica esta tarde, después de concluir sus compromisos oficiales en nuestro país y se espera que permanezcan en Londres hasta mañana al mediodía. Don Felipe tiene que estar de vuelta en Sevilla por la tarde, ya que acudirá junto a la infanta Sofía a la final de la Copa del Rey de Fútbol en el estadio de La Cartuja.

Pasaban las 17:00 horas de la tarde (horario británico) cuando han empezado a llegar los primeros invitados a la recepción. Los grandes duques de Luxemburgo, Enrique y María Teresa, han sido de los primeros en llegar al Palacio de Buckingham. Es el segundo gran evento para ellos en poco tiempo, después de la celebración de la boda de su hija Alejandra en la Provenza.

Alberto y Charlene de Mónaco eran otros de los más esperados y aclamados, Haakon y Mette Marit en representación del rey Harald de Noruega eran otra de las parejas más buscadas.

Ella ha lucido un atuendo que no ha pasado en absoluto desapercibido. Al igual que Letizia (a quien veremos más adelante) la consorte nórdica ha asistido a la recepción oficial a Carlos III con un look made in England, firmado por Alexander McQueen. Se trataba de una pieza en color blanco con cuello cerrado, panel plisado en el cuerpo y corte en la cintura. Lo ha combinado una falda de silueta evasé con largo midi. Pero lo que más llamaba la atención era la chaqueta asimétrica combinando tonalidades blancas y rojas.

Las princesas le roban el protagonismo a Carlos III

Especial atención a las princesas Amalia de Holanda y Elisabeth de los Belgas, que han sido las royals de la nueva generación que no han faltado a la cita organizada por el rey Carlos III. Para esta velada, Amalia se ha enfundado un traje chaqueta dos piezas negro de Marina Rinaldi, manicura dark, salones de punta del mismo color y un clutch negro que completaba un total black look. Apuesta segura.

La heredera de Países Bajos ha acudido en compañía de su abuela, la princesa Beatriz, mientras que Elisabeth lo ha hecho con su padre, el rey Felipe. Se da la circunstancia, además, de que esta estudia en el Reino Unido, un grado de Historia y Política en la Universidad de Oxford, la misma en la que se graduó su progenitor.

Elisabeth se ha decantado por un vestido azul marino de manga larga de largo midi, cuello cerrado y ajustado en el talle, que ha combinado con salones y cinturón negro.

Y quien por supuesto no podía faltar era nuestra Reina. Doña Letizia ha brillado con luz propia.

Para la ocasión, Letizia ha puesto el pabellón bien alto, apostando por la moda local y se ha enfundado un look firmado por Victoria Beckham. Se trataba de una pieza de corte midi que se puede adquirir en la boutique oficial de la esposa de David Beckham a cambio de 990 euros, si bien ya se encuentra agotado en varias tallas. En cuanto a su silueta destacaba por estar confeccionado en esta originalidad tonalidad verde oliva. Incorporaba un fruncido en el frente, manga tulipán y delicado escote vertical. Un sobrio vestido que combinó con joyas del joyero real.

La última vez que el Palacio de Buckingham acogió a tantos miembros de la realeza fue el pasado mes de septiembre, coincidiendo con los funerales de la Reina Isabel. Una ocasión muy diferente a la que, además de jefes de Estado, también acudieron miembros de numerosas Casas Reales por sus vinculaciones familiares.

A esta cita tampoco han faltado algunos de los miembros de la Familia Real Británica, los grandes protagonistas de estos días. El rey Carlos y la reina Camila afrontan con tranquilidad las horas previas a su coronación. La esposa del monarca ha apostado en esta ocasión por una pieza de manga larga con maxi estampado floral. Durante la recepción se han formado algunos corrillos de charla y especialmente animadas se ha visto a la que mañana será coronada consorte junto con Catalina Middleton.

Como era de esperar, la princesa de Gales ha sido una de las que más ha llamado la atención. Catalina, que es uno de los miembros más valorados de la institución ha lucido en esta recepción este elegantísimo vestido azul eléctrico.

Princess of Wales is wearing Self Portrait tonight. https://t.co/0Inpy62oIR pic.twitter.com/N4rcBW3ezR — UFO No More (@ufonomore) May 5, 2023

A quien no se ha visto es al príncipe Enrique, pero sí que se espera que sí esté en la ceremonia en Westminster. Tampoco al duque de York, dado que ninguno de ellos es ya miembro oficial de ‘La Firma’.

A continuación, repasamos en nuestra galería el resto de asistentes a la recepción organizada por Carlos III en el Palacio de Buckingham como previa a su gran coronación.