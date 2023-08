La ‘rana’ de Máxima de Holanda a la que no teme el Rey Guillermo

Máxima de Holanda lo ha vuelto a hacer. Coronada como una de las royals con más estilo, ha sorprendido una vez más con su última apuesta: un bolso-rana. La mujer del Rey Guillermo ha retomado su agenda después de las vacaciones estivales con un primer evento, Recovery Close – Together for Mental Health, con el que se ha comprometido, una vez más, con la salud mental.

Con Rotterdam como escenario, la Reina ha llegado acaparando todas las miradas y volviendo a demostrar que la moda está para divertirse. Tan pronto como opta por un tocado sorprendente o un broche de insecto, se decanta por un accesorio de lo más original: un bolso con la agarradera de una rama. Siendo fiel a su llamativa forma de vestir, ha apostado por un look colorido, compuesto por una camisa estampada en tonos verdes, azules, rojos y mostazas, y un pantalón fluido en color teja. Una ocasión ideal para lucir este bolso que tanto ha llamado la atención y que podría ser de estreno, pues nunca antes se había tenido constancia de que formase parte de su vestidor.

Máxima de Holanda luciendo un bolso de rana / Gtres

Se trata de una pieza de mano en color naranja con el asa de rana en color verde, cuyas extremidades sirven de sujeción y, aunque se desconoce a qué firma pertenece, no tenemos duda alguna de que en unos días se hará viral y, probablemente, se agote en cuestión de segundos. Y, por supuesto, a pesar de que las ranas se convierten en príncipes si las besas -o eso dicen los cuentos-, Guillermo de Holanda no tiene nada de qué preocuparse.

Máxima de Holanda luciendo un bolso de rana / Gtres

No ha sido la única

Pero la Reina no ha sido la única en utilizar bolsos con formas de animales. Ya lo hizo Carrie Bradshaw en la segunda temporada de And Just Like That con un accesorio en forma de paloma. Un clutch firmado por JW Anderson que tiene un precio de 890 dólares y que ha copiado, aunque de diferente manera Mette-Marit.

Con motivo de su 50 cumpleaños, la esposa del príncipe Haakon sorprendía con un vestido largo en color blanco de la firma The Vampire’s Wife, que combinaba con su accesorio más atrevido hasta la fecha: un bolso en forma de pájaro. Siguiendo los consejos de estilo de la intérprete de Sexo en Nueva York, la royal se decantaba por este diseño de la firma Serpui.

Protagonista una vez más

Lo que está claro es que Máxima de Holanda siempre se convierte en la protagonista del evento al que acude. Hace tan solo unos días, la royal asistía junto a sus hijas Amalia y Alexia y el Rey Guillermo al Gran Premio de Fórmula 1 que se celebraba en Holanda, concretamente en el circuito de Zandvoort.

Máxima de Holanda en el Gran Premio de Fórmula 1 / Gtres

En esta ocasión, la Reina Consorte de los Países Bajos volvía a hacer gala de su indiscutible estilo con un mono en azul marino y una cazadora de cuero en color camel con la que demostraba que no hay edad para la moda. Además, la chaqueta la llevaba con mucho estilo sobre los hombros, y ponía el broche de oro al outfit con unas sandalias de plataforma XXL. ¿Queda alguna duda de la pasión de Máxima por la moda?