Si quieres vestir como Carrie Bradshaw solo debes tener 12.000 euros en tu cuenta bancaria

Carrie Bradshaw es un personaje que se ha convertido en un icono de la moda, para vestir como ella, solo necesitas 12.000 euros en tu cuenta corriente. La segunda temporada de la secuela de Sexo en Nueva York que cambia de nombre, pero no de protagonistas, ha dado lugar a una serie de looks icónicos. No aptos para todos los públicos, pero eso no significa que no se agoten por momentos. Es el caso de un increíble vestido que literalmente voló de la tienda pese a costar el sueldo de un año.

Carrie Bradshaw ha lucido el vestido de 12.000 euros que se ha agotado en cuestión de minutos

Esta nueva temporada nos presenta a unas protagonistas muy lejos del punto en el que se quedaron a final de la serie. Por aquel entonces tenían 30 años las protagonistas, Samantha era la mayor que había llegado a los 40. Pero han pasado 20 años, por lo que ya están en los 50 o 60 años. Una edad en la que no se debe renunciar a la moda, sino todo lo contrario.

Carrie nos demuestra que para la moda y el pelo largo no hay edad. Sigue luciendo su melena larga, lejos de las ideas de una Carolina Herrera que afirma que las mujeres a cierta edad deben lucir el pelo corto. Ella sigue siendo la misma, con canas y arrugas y un estilo de experta en moda que ha sorprendido a más de uno.

Lejos está aquella treintañera que se ganaba la vida escribiendo en una columna de la revista. Ahora es una viuda de un multimillonario que intenta rehacer su vida. Su gran amor se esfumó, pero eso no quiere decir que se haya encerrado en casa, sino más bien todo lo contrario. Carrie sigue asistiendo a eventos y galas en las que luce prendas increíbles como este vestidazo.

Oscar de la Renta es el diseñador fetiche de Carrie Bradshaw que firma este precioso vestido de lentejuelas. Es una prenda de esas que impresiona a simple vista y que a la protagonista le quedaba como un guante. El estampado con forma de cuadricula, con lentejuelas cosidas a mano y un diseño digno de una reina, justificaban los 12.000 euros y el hecho de que se haya agotado. Seguro que en breve habrá una copia casi exacta de este vestido que ha despertado pasiones en versión low cost.