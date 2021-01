Recordamos 7 de los looks más icónicos de Carrie Bradshaw

Sarah Jessica Parker que da vida a Carrie Bradshaw se ha convertido en todo un icono de moda, pero no solo en la ficción sino en la vida real también. Su estilo inconfundible ha logrado enamorar a todos aquellos amantes de la moda. Sin embargo, gracias a ‘Sexo en Nueva York’ hemos podido descubrir que la moda no tiene límites y que lo que prima a la hora de crear looks es la personalidad y el estilo.

La eterna Carrie Bradshaw, personaje que volveremos a ver en la nueva serie de HBO, ‘And just like that’, tal y como anunció ella misma, sorprenderá con nuevos outfits dos décadas después de que se estrenara la ficción conocida en todo el mundo. Una noticia que ha alegrado enormemente a los seguidores de la trama que marcó a toda una generación. Desde ‘Look’ hemos recopilado algunos de los conjuntos más icónicos que Carrie Bradshaw ha lucido a lo largo de la serie y de las películas de ‘Sexo en Nueva York’.

Como olvidar el vestido de novia que lució Carrie Bradshaw cuando se iba a dar el ‘sí, quiero’ con Mr Big. Un enlace que no terminó como la protagonista de la historia hubiese querido. Para aquella ocasión, Bradshaw lució un llamativo y glamuroso vestido de novia blanco con volumen de Vivienne Westwood. Un diseño que ha quedado marcado en la retina de todo aquel fashionista o amante de la mítica ficción.

Otro de los looks más icónicos de Carrie Bradshaw fue cuando estaba pasando la Nochevieja en su apartamento y, Miranda la llamó, porque se sentía sola . En ese momento, la escritora no duda en ir a casa de su amiga y se pone un pijama con botines blancos y un abrigo de piel. Una estampa que que es la pura y viva imagen de ‘Sexo en Nueva York’.

En uno de los viajes que hizo junto a sus inseparables amigas, en concreto a Abu Dabi, Carrie Bradshaw lució sus mejores galas para ir al zoco de la ciudad. Una falda de corte asimétrico en color morado con detalles en gris combinada con una camiseta básica negra de algodón de Dior, una de sus firmas de la Alta Costura preferidas. Para rematar el look, la periodista -experta en moda- apostó por unas elegantes sandalias de tacón de tiras fucsias.

Durante la segunda entrega de la película ‘Sexo en Nueva York’ donde asienta su relación con Mr. Big, Bradshaw luce un minivestido morado de diseño tableado que combina con unos zapatos en color beige con la punta en color negro.

También en dicho film, Carrie -que no para de lucir modelitos espectaculares-, se enfundó en un sencillo vestido blanco que se puede encontrar en tiendas como Zara o Asos. Un outfit que a día de hoy es una tendencia que parece no pasar de moda.

Y que decir de cuando la pudimos ver con unos pantalones de corte tobillero acampanados, una camisa entallada rosa con rayas blancas y un chaleco haciendo juego. Lo mejor es que le dio un toque masculino con una corbata negra. Un look al más puro estilo Carrie Bradshaw.

Por último, resaltar el vestido blanco con la enorme flor que llevó durante ‘Sexo en Nueva York’, la primera entrega de la película. Un diseño muy favorecedor y que se ha convertido en una de las prendas más especiales con las que pudimos ver a Bradshaw.