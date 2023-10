La ‘cara b’ de los Premios Princesa de Asturias: la madurez de Leonor y el orgullo de los Reyes

Era una de las jornadas más importantes de la agenda de la Familia Real y, como era de esperar, ha estado marcada por grandes momentos que han quedado grabados para el recuerdo. La ceremonia de entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias ha sido, este año, más especial si cabe. No solo porque ha sido la última vez que la princesa Leonor ha presidido el acto antes de su mayoría de edad -el próximo día 31 de octubre- sino porque, además, se cumplían 20 años de la última vez que doña Letizia cubrió los galardones aún como periodista, pocas semanas antes de que se anunciara el compromiso con don Felipe.

Una ceremonia a la que además de los Reyes y sus dos hijas -Sofía ha venido especialmente de Gales para acompañar a la princesa Leonor-, han acudido la madre de doña Letizia, Paloma Rocasolano, y la Reina doña Sofía, que nunca falta a esta. Asimismo, han sido varios los rostros conocidos que han desfilado por la alfombra azul a las puertas del Teatro Campoamor, donde la expectación por la presencia de Meryl Streep era máxima.

Meryl Streep en Oviedo durante los Pemios Princesa de Asturias. / Gtres

A pesar de que en los últimos días el clima ha empeorado, la lluvia ha dado una tregua justo antes de la llegada de los Reyes y sus hijas al coliseo ovetense, lo que ha permitido a la Familia Real posar para los gráficos. No obstante, aunque aún chispeaba un poco, no han querido hacer uso de los paraguas.

Ha sido la primera imagen oficial antes de la entrega de los galardones, y en la que Leonor no ha sido la única que ha acaparado la atención. La Reina Letizia ha deslumbrado con un look al más puro estilo de una estrella de Hollywood y con zapatos destalonados ‘joya’ tipo Cenicienta, mientras que la infanta Sofía, fiel al calzado plano -ideal para ella por su altura-, ha preferido un elegante vestido en blanco y negro, con una llamativa abertura en la zona de la cintura.

Sin embargo, la heredera era la verdadera protagonista y no ha defraudado con su elección. Un vestido a modo de dos piezas, muy al estilo de los looks que suele llevar Catalina Middleton, en azul asturiano, que ha combinado con los pendientes de aguamarinas y brillantes que la firma Bulgari le regaló a su madre por su nacimiento. Por cierto, esta vez, la princesa ha vuelto a llevar el piercing de oro en la oreja izquierda, que no le hemos visto mientras ha estado en la AGM.

La infanta Sofía con la Princesa de Asturias en Oviedo. / Gtres

Un look que ha mostrado una imagen de una Leonor más madura y adulta que nunca, algo que ella ha recalcado en su discurso. Unas palabras en las que la princesa ha asegurado que «entiende muy bien y es consciente de cuál es su deber y de lo que implican sus responsabilidades». Ha sido su último palabras ante una audiencia pública -en la entrega del Pueblo Ejemplar también dará un discurso, pero más breve- antes de que el 31 de octubre afronte la jura de la Constitución, coincidiendo con su mayoría de edad. Un importante paso para ella, no solo a nivel personal, sino, muy especialmente, a nivel institucional.

La Princesa de Asturias, en la entrega de los #PremiosPrincesadeAsturias 2023: 🗨️Quiero dar las gracias a todos los premiados por hacer que los Premios que llevan mi nombre nos animen a recorrer un camino compartido y esperanzado, sin eludir esfuerzos y con responsabilidad. pic.twitter.com/5n0vLE0lkw — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 20, 2023

La heredera ha protagonizado varios momentos de complicidad con su padre, el Rey Felipe, que, al igual que doña Letizia, no ha parado de mirar a su hija con satisfacción y orgullo. También se la ha visto muy atenta con su abuela, la Reina Sofía, a la que ha dado el brazo para que se apoyara a la entrada al teatro.

La Reina Letizia saludando a la entrada del Teatro Campoamor. / Gtres

Más allá de la relevancia oficial de la ceremonia, la entrega de los galardones ha estado cargada de momentos emotivos y especialmente significativos. Por ejemplo, don Felipe ha mirado al palco al entrar al Teatro Campoamor, desde donde una orgullosa Reina Sofía le ha lanzado un beso. Igualmente emocionada se ha mostrado en varios momentos Paloma Rocasolano, madre de doña Letizia, que tampoco se ausenta nunca de esta cita. Ella ha protagonizado una de las anécdotas de la velada, cuando se ha hecho un selfie con Ana Pastor.

Paloma Rocasolano en el Teatro Campoamor. / Gtres

Meryl Streep ha pronunciado uno de los discursos más emotivos, hablando de su trayectoria y de lo que supone para ella ser actriz. La Reina Letizia ha escuchado con atención a la actriz, que incluso ha hecho un guiño a Penélope Cruz. Muy elegante de negro y sin apenas maquillaje, a la intérprete le han jugado una pequeña mala pasada los flashes de las cámaras a la salida del Teatro Campoamor, por el tejido de su vestido.

Una velada para la historia que marca el final de una etapa y abre el camino para una nueva. Aunque todavía es pronto para hacer conjeturas, el próximo año Leonor ya tendrá la capacidad de presidir los premios en solitario, como mayor de edad, aunque se espera que los Reyes aún la acompañen a Oviedo. Eso sí, don Felipe y doña Letizia darán un paso atrás para cederle todo el protagonismo a la que ya encarna el futuro de la institución.