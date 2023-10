La Reina Sofía regresa a Asturias en un año clave para Leonor

Su presencia no estaba anunciada de manera oficial, pero no hacía falta. La Reina Sofía no ha querido faltar a la que, sin lugar a dudas, es una de las citas más importantes de la agenda de la Casa Real: la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias. La madre de Felipe VI es una presencia fija cada año por estas fechas en Oviedo, al menos, lo ha sido hasta ahora, salvo alguna ocasión muy puntual. Una realidad que podría cambiar de cara al próximo año, cuando la princesa Leonor sea ya mayor de edad.

Reina Sofía llegando al Hotel Reconquista de Oviedo/ Gtres

Ha sido en torno al mediodía cuando doña Sofía ha llegado a las puertas del Hotel de la Reconquista donde, en esos momentos, los Reyes y sus hijas se encontraban participando en una serie de audiencias. Doña Sofía se ha mostrado muy sonriente a su llegada y entre gaitas y aplausos, ha saludado a todos los presentes. Las lluvias del temporal de los últimos días no han cesado durante su entrada, por lo que rápidamente ha decidido acceder al hotel mencionado, el cual está siendo testigo de la antesala de los Premios Princesa de Asturias. Para la ocasión, la Reina Sofía ha optado por lucir un look de colores otoñales compuesto por unos pantalones de tejido fluido marrón, acompañados de una blazer estampada de finas líneas de tonos acorde al resto del outfit.

Unos premios muy especiales

Aunque todavía es pronto para saber cómo se organizará la agenda de cara al año que viene, lo cierto es que todo apunta a que Leonor presidirá sola la entrega de los galardones, de la misma manera que hizo su padre a partir de su mayoría de edad. Esto significa que no contará con la compañía de los Reyes ni de su hermana, aunque se podría optar por algún esquema alternativo en el que la princesa pueda apoyarse en la infanta Sofía -siempre que los estudios de la hija menor de los Reyes lo permitan-. Asimismo, con este nuevo panorama se plantea la duda de si la Reina Sofía seguirá yendo a Oviedo o de si será doña Letizia la que asuma este papel secundario que durante tantos años ha desempeñado la madre de Felipe VI.

La Familia Real en Oviedo. / Gtres

Al fin y al cabo, a partir de los 18 años de Leonor, deja de tener sentido que sus padres presidan con ella los premios, porque la heredera ya tendrá entidad suficiente para hacerse cargo de todos los compromisos relacionados con los galardones. Eso sí, doña Letizia bien podría ocupar el lugar en la parte superior del Teatro Campoamor que, hasta la fecha, ha ocupado su suegra. Más aún, si se tiene presente que la Reina tiene un vínculo muy personal con Asturias y la ciudad de Oviedo. Por ahora, solo queda esperar a ver qué ocurre en 2024 y disfrutar de todos los detalles y anécdotas que nos deje esta especial edición.