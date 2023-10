La presente edición de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias es muy especial para la Familia Real. Por un lado, es la última vez que la princesa Leonor acude a los galardones aún siendo menor de edad, a pocos días de jurar la Constitución y, por otro, se cumplen dos décadas desde que la Reina Letizia cubriera por última vez los actos siendo todavía periodista, dos semanas antes de que la Casa Real anunciara el compromiso del entonces heredero. Mucho ha llovido desde entonces pero ahora, al igual que en aquel momento, la Corona está en un momento decisivo, a punto de comenzar una nueva etapa, en este caso, con Leonor como protagonista absoluta.

Los Reyes y sus hijas han estrenado su agenda en la capital del Principado con una de las citas fundamentales en esta semana de los premios. Don Felipe y doña Letizia han acudido, junto a la princesa Leonor y a la infanta Sofía -que ha regresado de Gales para acompañar a la heredera en estos días tan importantes-, al concierto previo a la entrega de los galardones, que se han celebrado en el Auditorio Príncipe Felipe; cuyo origen se remonta a 1992, cuando la Fundación Princesa de Asturias creó, como parte de su labor de difusión de la cultura, la ‘Semana de Música’ con el propósito de acercar la experiencia de la música en concierto a distintas localidades del Principado.

Los Reyes y sus hijas a su llegada al concierto de los Premios Princesa de Asturias / Gtres

Ha sido poco después de las 19:30 cuando los Reyes y sus hijas han llegado al auditorio, en medio de una gran expectación, no solo por la vuelta de la Familia Real a Oviedo, sino también por el especial regreso de la infanta Sofía. Para esta cita, la Reina Letizia ha apostado por un look de lo más minimalista, compuesto por una blusa de color rosa con mangas de globo y de textura satinada, y un pantalones pitillos negro; a juego un cinturón, muy fino, de Hugo Boss, que ha dejado a la vista. Doña Letizia ha completado su look con unos elegantes salones tipo stilettos también en color negro y una cartera de mano rosa.

No es casual, quizás, que la Reina se haya decantado por este último color en el día de hoy, pues se trata del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama y, el rosa, es precisamente la tonalidad con la que se representa esta enfermedad. Es digno de mención en este sentido, que Letizia es presidenta de Honor de la Asociación Española Contra el Cáncer.

La reina Letizia en su llegada al concierto de los Premios Princesa de Asturias / Gtres

Los Reyes retomarán su agenda el viernes, en el día grande de esta semana dedicada a la entrega de los galardones. Por la mañana, está previsto que Sus Majestades, en compañía de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, participen en una serie de audiencias en el Hotel de la Reconquista y ya por la tarde tendrá lugar la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor.

Aunque no aparece en la agenda oficial, también se espera que la Reina Sofía llegue a Oviedo a media mañana, ya que nunca suele ausentarse de esta cita, y que acompañe a los Reyes y a sus hijas por la tarde en la ceremonia en el coliseo ovetense. La Familia Real cerrará su agenda de compromisos en el Principado el sábado, cuando presidan la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2023, que, en esta ocasión, se ha otorgado a las Parroquias de Arroes, Pion y Candanal (Villaviciosa).