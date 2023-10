El día que Felipe y Letizia lograron ‘ocultar’ la verdad que escondían sus ojos

Asturias siempre ha ocupado un lugar especial en la monarquía española, pero, más aún, para don Felipe y doña Letizia, porque la actual Reina nació en Oviedo y porque fue precisamente en la capital del Principado donde se captó la primera fotografía de la pareja junta. Una imagen de la que ahora se cumplen 20 años, justo cuando la hija mayor de Sus Majestades está a punto de alcanzar la mayoría de edad.

Aunque fue a finales del mes de octubre cuando comenzaron los rumores de una relación entre la entonces periodista Letizia Ortiz y el hijo de Juan Carlos I y la Reina Sofía, la Casa de S.M. el Rey no confirmó el compromiso hasta el 1 de noviembre de 2003, día de Todos los Santos. Sin embargo, más de diez días antes la pareja había coincidido en Oviedo.

Como cada año, en 2003, los Premios Príncipe de Asturias se celebraron la tercera semana de octubre, con varios actos paralelos y la ceremonia de entrega de los galardones. En aquella edición, los premiados fueron Miquel Barceló (Artes), Ryszard Kapuscinski y Gustavo Gutiérrez Merino (Comunicación y Humanidades), Jürgen Habermas (Ciencias Sociales), El Tour de Francia (Deportes), Fatema Mernissi y Susan Sontag (Letras), Lula da Silva (Cooperación Internacional), Jane Goodall (Investigación Científica y Técnica) y J. K. Rowling (Concordia).

Los Reyes en Oviedo en 2004. / Gtres

Una cita a la que también acudió doña Letizia, pero como profesional de la comunicación. La Reina formaba parte del grupo de periodistas y reporteros de Televisión Española encargado de cubrir los actos con motivo de la entrega de los galardones. Fue la última vez que pisó el Teatro Campoamor como comunicadora, ya que el siguiente año lo haría ya como princesa de Asturias. Ella misma confirmó en unas declaraciones a la periodista Regina Buitrago que ese año le hacía mucha ilusión llegar a Oviedo, en particular, por muchas circunstancias, aunque no entró en más detalles.

En un momento de la tarde, al finalizar la entrega de premios, don Felipe se acercó a la sala de prensa del coliseo ovetense a saludar a los periodistas. En aquella sala, en la que también estaban Alfredo Urdaci y María Escario, solo dos personas sabían que, entre ellos, estaban los futuros Reyes: el entonces príncipe de Asturias y Letizia Ortiz. Ambos supieron disimular para que nadie se diera cuenta de lo que había entre ellos pero, tiempo después, al mirar con más detenimiento las imágenes de aquel saludo, es imposible no reparar en la mirada cómplice y en la sonrisa que podría haberles delatado.

Don Felipe y doña Letizia en Asturias en 2003. / Gtres

No era la primera vez que la periodista cubría los premios en Oviedo, ni tampoco la primera ocasión en la que se encontraba con el hijo de Juan Carlos I y doña Sofía. De hecho, dos años antes, había podido coincidir con don Felipe en el Hotel de la Reconquista, en presencia de Graciano García, fundador y promotor de la Fundación Princesa de Asturias. En aquella ocasión apenas intercambiaron más que un saludo. Pocos meses antes de este encuentro en Asturias, la propia doña Letizia dio una entrevista a la emisora Radio Asturias en la que desveló cómo fue su primer encuentro con don Felipe. «Tuve la suerte de cubrir los Premios Príncipe de Asturias. Me acuerdo delante del príncipe, de su Alteza Real, y de Graciano García diciendo: ‘¿Cómo no me dijiste que eras la nieta de Menchu?’ El príncipe me miraba y diría: ‘¿Y esta guaja qué?’». Cuando se emitió esta entrevista, don Felipe y doña Letizia ya mantenían un romance secreto que se confirmaría meses después.

Don Felipe y doña Letizia en Asturias en 2003. / Gtres

Un año muy especial

Esta entrega de premios no solo es simbólica porque será la última vez que la princesa Leonor participe en la ceremonia aún siendo menor de edad y, probablemente, porque también abra el camino para que la heredera comience a acudir sola a Oviedo. No obstante, además de ver a su hija mayor cada vez más comprometida con su papel institucional, don Felipe y doña Letizia vivirán con especial emoción la entrega de los galardones, recordando que Oviedo fue testigo, hace dos décadas, de un secreto que ambos apenas podían esconder a través de sus miradas.