De Paloma Rocasolano a Feliciano: la alfombra azul de Oviedo se llena de glamour pese a la lluvia

El Teatro Campoamor, escenario de los Premios Princesa de Asturias, se ha llenado de estrellas para asistir a uno de los eventos más esperados del año. La primera en llegar ha sido Nuria March. La famosa empresaria está de plena actualidad tras haberse casado con don George Donald Johnston III en Londres. A la ceremonia acudieron rostros muy destacados, por eso todavía se sigue hablando del evento. Nuria, tan elegante como de costumbre, se ha desplazado hasta Oviedo para disfrutar de la entrega de premios.

Uno de los datos más curiosos de esta edición es que es la primera vez que llueve en 20 años. Sin embargo, este pequeño problema no ha conseguido apagar la luz de Nuria. Tan elegante como siempre, se ha decantado por un look de inspiración New Look.

La elegancia de Paloma Roasolano

Paloma Rocasolano en los Premios Princesa de Asturias / GTRES

Paloma Rocasolano, la abuela materna de la princesa Leonor, ha llegado a Oviedo. En esta edición de 2023, el soberano y la heredera al trono español estarán acompañados, como en años anteriores, por la Reina Letizia y la infanta Sofía, pero también por Paloma. Es uno de los grandes apoyos de la princesa y no podía faltar a la cita.

Vestida de negro y con unos zapatos rosas, la madre de la doña Letizia ha llegado al Teatro Campoamor. Se ha decantado por un maquillaje sencillo y un peinado simple: la melena hacia atrás ligeramente recogida. No obstante, lo que más ha llamado la atención son los pendientes que ha llevado. Una pieza, inspirada en las joyas que tiene su hija, la Reina de España. Ha acompañado estos complementos con una Cruz de la Victoria.

Feliciano López y Sandra Gago

Feliciano López con Sandra Gago en los Premiso Princesa de Asturias / GTRES

Tan elegantes como siempre, Feliciano López y Sandra Gago han llegado al teatro Campoamor. Ella está embarazada de su segundo hijo, así que ha elegido un look cómodo que le permitirá disfrutar de la entrega de premios. En concreto se ha decantado por un vestido color rosa, muy parecido al tono de la blusa que la Reina Letizia se puso el pasado jueves 19 de octubre.

Juan Ramón Lucas y Sandra Ibarra

Juan Ramon Lucas y Sandra Ibarra llegando a Premios Princesa de Asturias / GTRES

El periodista Juan Ramón Lucas y su mujer, la famosa modelo Sandra Ibarra, han llegado a la ceremonia luciendo su mejor sonrisa. Él ha tenido un bonito gesto con Asturias, llevando un broche con el escudo del Principado.

Eliud Kipchoge

Eliud Kipchoge en el Teatro Campoamor / GTRES

La lluvia no ha sido ninguna excusa para Eliud Kipchoge. El deportista, vestido con un traje azul oscuro, ha bromeado con la prensa y ha tenido un gesto muy divertido. Recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes y está buscando «un mundo más pacífico, feliz y sano».

Meryl Streep siendo Meryl Streep

Meryl Streep llegando al Teatro Campoamor / GTRES

Meryl Streep ha protagonizado obras maestras como Kramer contra Kramer o La decisión de Sophie y tiene a sus espaldas una trayectoria brillante, pero es tan humilde como el primer día. «Ha sido muy amable cono todos y las calles de Oviedo se han llenado de fans porque no siempre hay una oportunidad para ver a una gran estrella», comentan en el programa especial emitido en TVE. La actriz ha saludado a la prensa antes de entrar en el Teatro Campoamor. Es una de las premiadas.

Bonnie Bassler y Peter Greenberg

Bonnie Bassler y Peter Greenberg llehando al Teatro Campoamor / GTRES

Vestida con un vestido negro, sencillo y elegante, la bióloga molecular ha llegado al Teatro Campoamor acompañada de Peter Greenberg. Muy sonrientes, han saludado a la prensa y no han tardado en entrar porque las condiciones meteorológicas no eran favorables.