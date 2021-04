La última vez que la vimos en público fue en octubre de 2019. Paloma Rocasolano no quiso faltar al gran debut de su nieta Leonor en la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias. Una cita muy importante para la heredera que, en el ámbito de los Ortiz-Rocasolano, supuso también la presentación oficial del novio de Telma Ortiz, el abogado irlandés Gavin Bonnar. Fue esa también la última ocasión en la que vimos a la abuela de la Reina, Menchu Álvarez del Valle quien, a sus más de 90 años, es una de las grandes preocupaciones de doña Letizia, sobre todo en estos momentos de crisis sanitaria.

La suegra de Felipe VI está hoy de celebración. Paloma cumple 69 años y cada vez está más cerca de estrenar una nueva década. Sin embargo, las restricciones actuales no le permiten disfrutar de una celebración importante. Quizás el próximo año sí que será posible.

A pesar de que Paloma sigue manteniendo su vida independiente, es ella la persona de confianza de doña Letizia cuando los Reyes están fuera de Zarzuela por motivos profesionales. Hace no mucho viajaron a Andorra con motivo del primer viaje de Estado tras la pandemia y fue previsiblemente ella quien se quedó a cargo de la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Mientras que su exmarido, Jesús Ortiz, anunciaba su jubilación hace apenas unas semanas, Paloma Rocasolano lo hacía al cumplir los 65 años. La madre de la Reina se despedía de su trabajo como delegada en el SATSE, el Sindicato de Enfermería en Madrid. Allí, la suegra de Felipe VI ejercía como responsable del proyecto Vacaciones Solidarias, que buscaba dar a conocer a las profesionales españolas la realidad de su práctica en otros países de América y África.

A la madre de la reina Letizia nunca se le ha conocido relación sentimental tras su separación de Jesús Ortiz. En los últimos años ha iniciado una nueva etapa en la que los estudios ocupan gran parte de su tiempo. Rocasolano se matriculó en Historia del Arte por la UNED y continúa viviendo en la modesta buhardilla de apenas 40 metros cuadrados que compró hace algunos años, aunque pasa parte del tiempo en Zarzuela, siempre que la Reina la necesita.

El pasado año, coincidiendo con uno de los momentos más complicados de la pandemia, a Paloma Rocasolano no se la vio en su residencia. No hubo constancia en ningún momento de que pasara esta delicada etapa junto a la Reina, como tampoco la hay ahora de si ha recibido o no la vacuna al estar en los grupos de riesgo. Sin embargo, lo que sí sabemos es que doña Letizia tiene compromisos oficiales en el día de su cumpleaños, pero ello no es óbice para que pueda verla, al igual que su hija Telma Ortiz, que desde hace unos meses también reside en Madrid.