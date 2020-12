El estilo de la Infanta Sofía vuelve a destacar con un vestido de lunares de Zara

Uno de los miembros más queridos de la casa real española es la Infanta Sofía. Aunque no pudimos ver su gran sonrisa apareció al lado de su hermana la Princesa de Asturias en un acto de la fundación Princesa de Girona. Las dos hermanas llevaron vestidos muy similares, pero el de Sofía acabó ganando un poco más de protagonismo. Esta joven de 13 años usa ropa de adolescente que agota por momentos de las principales tiendas low cost del país. Stradivarius es una de las firmas de Inditex que después de Zara, cuyo vestido de lunares lucía en esta ocasión, es la preferida por Sofía y su madre. Una vez más la infanta destaca por su elegancia y estilo, aunque genera el eterno debate sobre si era o no un vestido apropiado para su edad.

La Infanta Sofía aparece por sorpresa con un vestido de lunares de Zara

Los Reyes pasan el testigo a sus hijas adolescentes. Leonor y Sofía cada vez están más presentes en los actos oficiales. Leonor a sus 15 años ya es una experta en hacer discursos en público, aunque su hermana Sofía no se queda atrás. Sofía es pura simpatía, siendo uno de los miembros de la Casa Real que más buenas vibraciones genera. Es la niña que se ha hecho mayor frente las cámaras, la eterna sonrisa que vemos en los actos oficiales y la que resulta más espontanea. Su estilo muy personal, a pesar de tener solo 13 años, no ha pasado desapercibido. En este acto de la fundación Princesa de Girona llegó con un vestido negro en lunares blancos similar al de su hermana, peor un poco más juvenil.

Un vestido muy similar al de Sofía está disponible en Stradivarius por 17,99 euros. Es uno de esos básicos que la infanta luce siempre que puede. La vimos este verano con prendas en blanco o en negro y estos lunares acaban siendo la fusión perfecta en este toque informal que siempre aplica a sus looks. Leonor y Sofía tienen estilos parecidos, pero en algunos actos la presencia de la pequeña de la familia acaba eclipsando a la heredera. En esta ocasión Leonor optó por una prenda con un diseño similar, pero en estampado Paisley.

Esta prenda es muy cómoda, con las medias color carne que ambas hermanas llevaban quedaba bien, incluso con unas tupidas y unos botines hubieran estado un poco más juveniles. Los zapatos de las dos adolescentes no terminan de encajar con el estilo informal del vestido. Leonor llevaba tacones, Sofía no necesita este tipo de complemento, ha heredado la altura de los borbones, a sus 13 años ya es más alta que su hermana y va camino a sobrepasar a la reina Letizia sin necesidad de usar tacones.

El vestido de lunares que en esta ocasión llevó la Infanta Sofía era de Zara y tenía un precio de 29,95 euros. Esta prenda es menos juvenil que la de Stradivarius, pero igual de elegante. Si Sofía hubiera optado por Stradivarius quizás hubiera llegado más juvenil al acto. La realidad es que a pesar de ser una adolescente puede permitirse el lujo de usar prendas de adulta, gracias a su altura y forma física este vestido la hizo destacar. El lazo que lleva en la cintura es uno de los elementos que más gusta a Sofía. La hemos visto en varias ocasiones lucir ese lazo que la convierte en una amante de la moda con mucho estilo, un acabado ultrafemenino que le queda muy bien.

Sofía y Leonor harán muchas más apariciones públicas, empiezan a ganar protagonismo frente a unos reyes que pierden intensidad. Todo el país quiere ver a Leonor o a Sofía, Letizia recoge el testigo de la reina Sofía mientras prepara a sus hijas para el destino que les espera. La reina sirve de ejemplo estilístico para la princesa y la infanta, ambas ven en su madre una fuente de inspiración. El estilo de Letizia ha ido cambiando con los años, ha pasado de ser una mujer de su tiempo a ser la reina de España, renunciando a la independencia y frescura iniciales, apostando por una rigidez propia de su puesto.

Letizia cada vez pasa más desapercibida o comete algunos errores, como que se le transparente el sujetador, algo que ha sucedido en dos actos oficiales recientes. Pequeños fallos de protocolo que se suman a un año de poco movimiento en su armario. No ha habido prendas de estreno que hayan conquistado a sus seguidores, el coronavirus ha apagado su estilo, pero no el de sus hijas. Pese a no poder lucirse como merecerían la infanta Sofía y su hermana la princesa de Asturias aprenden a ejercer su papel públicamente. Siendo fuente de críticas y de debate sobre sus estilismos, a través de los aciertos y errores en las prendas elegidas podrán ir marcando su propia forma de vestir. Con prendas de marcas españolas ellas serán las encargadas de representar el país por el mundo.