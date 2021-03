Telma Ortiz ha iniciado una nueva vida en Madrid junto a su novio, el abogado Robert Gavin. La hermana de la reina Letizia ha dejado atrás su etapa en Barcelona y vive un momento tranquilo en una localidad a las afueras de Madrid, no lejos del palacio de la Zarzuela. Hace unos días, la hija de Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano disfrutaba de un paseo en las inmediaciones de su residencia y lo hacía junto a su hija, Amanda, y su pareja, el abogado Robert Gavin Bonnar.

Vestida con ropa deportiva y zapatillas, sin maquillaje y con el cabello recogido en una trenza, la cuñada de Felipe se mostró pensativa y algo seria durante el paseo. A su lado, y casi sin soltarle el brazo, su hija Amanda, que es ya casi tan alta como ella y que luce una cuidada melena castaña clara que recuerda mucho a la de sus primas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Por su parte, el abogado de origen irlandés ha optado por un look algo menos deportivo, con vaqueros y abrigo acolchado en color azul.

En esta nueva etapa de la vida de Telma Ortiz, en la que realiza colaboraciones esporádicas con varias ONG, la hermana de doña Letizia tiene en su pareja y en su hija a sus mejores apoyos. Telma y Robert van afianzando poco a poco su relación.

La pareja comenzó su romance hace dos años. Unas imágenes de ellos juntos en un concierto en Pedralbes hicieron saltar todas las alarmas sobre su relación y desde entonces no han hecho sino estrechar lazos. En la edición de 2019 de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias, que supuso el gran debut de Leonor, Telma no quiso faltar, y lo hizo acompañada del abogado, en la primera gran presentación ante la familia. Estuvieron presentes desde los Reyes hasta Paloma Rocasolano, Jesús Ortiz y Menchu Álvarez Del Valle. Aunque no llegaron a posar junto a doña Letizia de manera oficial, sí que lo hicieron en la recepción posterior, en una imagen que circuló en las redes y fue la clara prueba de que Robert Gavin era ya uno más en la familia. Desde entonces, a pesar de la discreción que siempre ha caracterizado a Telma, la pareja ha fortalecido su historia de amor. Pasaron juntos en Irlanda la Navidad de 2019 y ahora han encontrado en Madrid su refugio perfecto.

Enamorado de España

Aunque ahora ha afianzado sus lazos con la hermana de doña Letizia, lo cierto es que desde hace algún tiempo, el abogado siente una gran devoción por nuestro país. Robert Gavin , se trasladó de Irlanda a la capital española en el año 2018, después de varios años viviendo en Andorra. En aquel momento aún estaba casado con Sharon Corr -con quien tiene dos hijos en régimen de custodia compartida-, aunque la pareja se separaría poco después. De hecho, Telma Ortiz conoció al matrimonio en Andorra, cuando sus respectivos hijos coincidieron en unos cursillos de esquí.

El propio Robert Gavin ha contado en varias ocasiones que hace años tuvo una profesora de español que le cambió la vida. Al parecer, la maestra le contaba tantas bondades de nuestro país que no dudó en trasladarse aquí y donde ahora ha enontrado de nuevo el amor.