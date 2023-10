La posible ‘renuncia’ de los Reyes ante la mayoría de edad de Leonor

En apenas dos semanas, la Princesa Leonor afronta una de las citas más importantes de su agenda. El día 20 de octubre se celebra la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias, que este año tienen un significado muy especial para la heredera y también para su familia.L

Por un lado, es la primera vez -salvo que haya sorpresas de última hora- que la infanta Sofía no acompañará a Leonor en Oviedo desde que debutara en el año 2019, ya que la hija menor de los Reyes va a ausentarse porque aún no tiene vacaciones escolares en Gales. No obstante, lo más relevante es que será la última vez que Leonor acuda a los galardones siendo aún menor de edad, dado que cumple los 18 años el 31 de octubre. Por tanto, ya en 2024, cuando la heredera vuelva a Oviedo, lo hará a punto de cumplir 19 años y casi un año después de haber jurado la Constitución, lo que la faculta para asumir la jefatura del Estado.

Leonor de Borbón en Oviedo / GTRES

Sin duda, un importante paso para la princesa, pero también para la monarquía y, por tanto, para los Reyes. Y es que resulta inevitable pensar que esta podría ser la última vez que don Felipe y doña Letizia acudieran a los Premios Princesa de Asturias, que tanto significan para Sus Majestades, no solo por el título que Felipe VI y su esposa llevaron antes de ser Reyes, sino porque, además, fue en Oviedo, en los actos relacionados con los premios, donde se captó una de las primeras imágenes de la pareja antes de anunciarse su compromiso.

La Princesa Leonor, tras los pasos del Rey Felipe

Aunque todavía es pronto para saber si a partir de la mayoría de edad de la princesa Leonor, los Reyes dejarán de acompañarla en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, lo que sí se sabe es que, si se sigue la estela de Felipe VI, podría ser así. En el año 1986, pocos meses después de que el entonces príncipe de Asturias cumpliera la mayoría de edad y jurara la Constitución, don Felipe presidió en solitario la entrega de los Premios Príncipe de Asturias.

Felipe VI cuando era Príncipe de Asturias / FPA

Fue el sábado 22 de noviembre de 1986 y entre los galardonados de la edición se encontraban, entre otros, Luis García Berlanga y Mario Vargas Llosa. En su discurso, el entonces heredero hizo mención al paso que había dado al cumplir la mayoría de edad: «Al hacer hoy entrega de estos Premios, de los que se cumple ya la sexta edición, quiero recordar que ésta es la primera vez que lo hago después de haber prestado juramento en las Cortes Españolas, como Heredero de la Corona, al cumplir la mayoría de edad. Es esta una circunstancia importante que me vincula aún más a las obligaciones que se derivan de mi condición de Príncipe de Asturias y acrecienta las responsabilidades que me incumben dentro de la institución monárquica», recalcó don Felipe.

Juan Carlos I, doña Sofía y Felipe VI / FPA

A pesar de que, hasta la fecha, la princesa Leonor ha seguido una hoja de ruta muy similar a la de su padre, todavía es prematuro aventurar si, de cara al próximo año, los Reyes darán un paso atrás y dejarán que Leonor presida sola esta importante cita, tan específica de su agenda. No obstante, aunque en 1986 don Felipe presidió solo la entrega de los galardones, en 1987, Juan Carlos I y doña Sofía volvieron a acompañarle en Oviedo y luego ha sido la Reina Sofía la que nunca ha faltado a esta cita, incluso hasta ahora. Quizás sea doña Letizia la que, llegado el momento, asuma el papel de su suegra y siga yendo a Oviedo de manera continua. Al fin y al cabo, no hay que olvidar que es su tierra.