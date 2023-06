La Princesa Leonor, una ‘royal influencer’ en toda regla: las 11 pruebas que lo confirman

Nadie duda del importante papel de la Princesa Leonor no solo a nivel monárquico, sino también estilístico. Poco a poco, la heredera al trono está demostrando ser la perfecta sucesora de su madre en lo que a la moda se refiere. Un papel que se debate entre ella y la infanta Sofía, contando esta última con un gusto más distendido a diferencia de su hermana, que suele apostar por alternativas más elegantes y sofisticadas dado su futuro papel al frente de la Corona. Es por ello que LOOK no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer un recorrido de las últimas firmas en las que la nieta de Juan Carlos I ha confiado y que demuestran que su legado no ha hecho más que comenzar.

La Princesa Leonor en una audiencia. / Gtres

Fue durante el pasado 2021 cuando la joven fue haciéndose un hueco dentro del ámbito de la moda al decantarse por un elegante vestido en color azul Francia con el que asistía a la audiencia de los galardonados con las Medallas de Asturias. Un buen gusto estilístico que volvía a demostrar más tarde durante los Premios Princesa de Asturias 2021 gracias a un diseño mini en tonos verdes, manga corta y acabado con volante.

La Princesa Leonor en los Premios Fundación Princesa de Gerona. / Gtres

Unos meses más tarde, y con el objetivo de dar pistoletazo de salida al verano, la hija mayor de la Reina Letizia reaparecía en una salida de ocio a los Teatros del Canal para la cual apostaba por un maxi vestido camisero en tonos rojos de Dándara. Un vestido al que un mes después daría uso su progenitora, desmotando así la unión que tienen al contar también con un gusto similar en las prendas de ropa. Y siguiendo esta línea de vestidos camiseros, Leonor volvía a decantarse por uno de ellos bajo el sello de Polin et Moi en uno de los actos previos a los Premios Princesa de Gerona, dando el máximo protagonismo a esta prenda al recoger su melena rubia en una coleta ondulada. Por otro lado, y horas después, la Princesa demostraba que el azul es uno de sus colores fetiche al aparecer en los Premios Princesa de Gerona con un vestido azul Maya con falda de vuelo y escote cruzado Bardot de Miphai que combinaba con un recogido alto y pulido.

La Princesa Leonor en Santiago. / Gtres

Demostrando estar alerta de todas las tendencias, durante el pasado mes de julio la nieta de la Reina Sofía se enfundaba en un vestido rojo y rosa, dos tonalidades en absoluto fáciles de mezclar con las que la joven se atrevía de la mano de Cayro. No obstante, y durante sus vacaciones estivales, la Princesa también daba paso a otras fórmulas más sencillas con el gris como principal protagonista gracias a Babbaki.

La temporada comenzaba para Leonor como un soplo de aire fresco con uno de sus eventos más destacados: los Premios Princesa de Asturias, con su previo concierto al que asistía con un elegante traje de dos piezas en rosa fucsia de Laura Bernal mientras que, para el plato fuerte, escogía un vestido con motivos florales de Michael Kors.

Tras permanecer varios meses alejada del foco mediático y plenamente centrada en sus estudios, la Princesa reaparecía en su graduación en el UWC Atlantic College de Gales con un vestido también rosa fucsia, esta vez firmado por Apparentia. Y tan solo unos días después, Leonor volvía a confiar en Polin et Moi para la confirmación de su hermana con un vestido camisero con el rosa de nuevo como principal protagonista.