Los músculos de la Reina Letizia han acaparado titulares en los últimos años de manera recurrente. La última vez, hace apenas unos días, con motivo de la visita de Rania de Jordania a nuestro país. Mientras que la esposa de Abdalá apostó por un diseño oscuro y con los brazos cubiertos, doña Letizia se decantó una vez más por un look sin mangas que dejaba a la vista sus tonificados brazos que se han convertido en tema de conversación no solo en España, sino en otras partes del mundo. Sin embargo, la Reina Letizia no es la única royal que puede presumir de una anatomía musculada, sino que Catalina Middleton también tiene unos brazos y unas piernas ‘de acero’.

La Reina Letizia en un acto en Madrid. / Gtres

Este fin de semana, la princesa de Gales ha vuelto a demostrar que está muy en forma. En numerosas ocasiones hemos podido ver a la esposa del príncipe Guillermo de Gales practicando deporte, ya sea en privado o en actos oficiales, como rugby, vela, escalada o incluso spinning, pero ahora acaba de demostrar lo bien que se le da el tenis. Lo ha hecho en un vídeo promocional con motivo de la celebración del torneo de Wimbledon, uno de los más importantes del mundo. Un vídeo en el que aparece jugando con Roger Federer, vestida de blanco, con una falda corta, una camiseta sin mangas y zapatillas a juego, tal como marcan las normas del torneo, que exigen que la indumentaria sea de este color por completo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wimbledon (@wimbledon)

En el vídeo, además de jugar un pequeño partido, Catalina Middleton han podido conocer de primera mano el trabajo de los recogepelotas, que han mostrado al deportista y a la nuera del rey Carlos III cómo es su día a día y los entrenamientos. Como suele ser habitual en ella, Catalina Middleton se ha mostrado cercana y encantadora, y ha derrochado simpatía. Sin embargo, todas las miradas han estado puestas, no tanto en su forma de jugar -impresionante, por cierto-, sino en su espléndida figura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

A sus 41 años y madre de tres hijos, la princesa de Gales tiene un físico envidiable, que ha quedado perfectamente a la vista gracias a la indumentaria para jugar este breve partido con Roger Federer. Una falda corta con la que hemos podido ver que la esposa del príncipe Guillermo tiene una piernas torneadas y musculadas y, sobre todo, unos brazos estilizados y fuertes que nada tienen que envidiar a los de la Reina Letizia. Sin duda, ambas se han convertido en las dos royals más tonificadas de Europa, fruto, sin duda, de muchas horas de ejercicio y de su afición por el deporte y la vida sana. ¿Te imaginas un duelo de las dos en plena pista?.