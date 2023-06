El ‘armario compartido’ de la Reina Letizia y Telma Ortiz

Este pasado jueves, Telma Ortiz ha reaparecido en Madrid en un acto relacionado con la sostenibilidad en el que han participado rostros conocidos como Céline Cousteau o Amal Clooney. La hermana de la Reina Letizia no ha dudado en acudir a la conferencia We Choose Earth, que tiene por objetivo concienciar a los ciudadanos sobre «el desafío de salvaguardar y cuidar el planeta y a su gente». Una cita en la que Telma ha intentado pasar desapercibida, ubicada entre el público, aunque no le ha sido posible.

Telma Ortiz en la conferencia ‘We Choose Earth Tour’. / Gtres

Hacía mucho tiempo que no veíamos a la hermana de la Reina Letizia, que intenta mantener un perfil discreto y centrarse en su trabajo y su familia, sin embargo, la elección de su look ha recordado irremediablemente a la esposa de Felipe VI y a lo mucho que comparten ambas. Para esta ocasión, Telma ha lucido un vaporoso vestido de lunares con escote halter y falda midi, en blanco y negro. Un estilismo que, a pesar de que no era exactamente el mismo, tenía muchas similitudes con un diseño de características parecidas de Carolina Herrera que doña Letizia guarda en su armario.

La Reina Rania de Jordania en compañía de Telma Ortiz. / Gtres

Y es que no sería la primera vez ni mucho menos que la Reina presta o regala prendas a su hermana, de la misma manera que lo hace con su madre o que, incluso hemos visto a la hija mayor de Telma Ortiz con vestidos que antes han llevado las hijas de los Reyes. Algo absolutamente normal en cualquier familia y que recalca la buena relación que doña Letizia mantiene con su hermana, con la que, por cierto, también comparte bastantes características físicas.

Al igual que la Reina, Telma Ortiz tiene un físico muy estilizado y se nota que trabaja su figura en el gimnasio. Si es habitual que se hable de los músculos de doña Letizia, los brazos de su hermana no se quedan atrás, aunque la mayor diferencia, ahora mismo, entre ambas, es que la Reina lleva el cabello oscuro y no se cubre las canas mientras que Telma luce unas favorecedoras mechas rubias, que le aportan un toque muy juvenil.

Telma Ortiz en un acto en Oviedo. / Gtres

Volviendo al tema del estilismo, aunque por ahora no ha trascendido la firma del vestido que Telma ha llevado en este acto en Madrid, en este caso no parece que se trate de un modelo del armario de doña Letizia. Lo que sí es una realidad es que, a lo largo de los años, han sido muchas las ocasiones en las que Telma ha heredado prendas de doña Letizia. Por ejemplo, hace algunos meses, en Nueva York, en un encuentro con Rania de Jordania, la cuñada de Felipe VI llevó un traje sastre que había sido de doña Letizia. También la hemos visto con gabardinas muy similares a las que tiene la Reina o incluso con bolsos y pañuelos que han pertenecido a doña Letizia. Lo que está claro es que, al igual que en cualquier otra familia, entre hermanas los armarios siempre están abiertos a compartirse.