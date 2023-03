Telma Ortiz reaparece en público en una ‘incómoda’ cita

Desde que nació su hija pequeña, Telma Ortiz ha mantenido un perfil discreto y apenas se deja ver en público. Sin embargo, la hermana de la Reina Letizia ha aprovechado una jornada muy especial para participar en una importante fiesta. El pasado 17 de marzo, Telma Ortiz acudió en el Hotel Westin Palace de Madrid a una velada con motivo del Día de San Patricio. Una fiesta típicamente irlandesa que enlaza con su pareja, el abogado Robert Gavin Bonnar.

Se trató de una velada organizada por el embajador irlandés Frank Smyth y su marido, Marcelo de Stefano, en la que la hermana de la Reina Letizia reapareció ante los focos. Para esta ocasión, Telma apostó por un elegante y sofisticado estilismo, al más puro estilo de las estrellas de Hollywood. La cuñada de Felipe VI lució un vestido de tirantes, con pronunciado escote y falda en estampado floral. En cuanto al look beauty, la hermana de doña Letizia dejó el cabello suelto, con ondas al estilo de la protagonista de Gilda, que dejaban ver los pendientes de brillantes con forma de aro -que también tiene la Reina-.

Telma Ortiz no dudó en posar muy sonriente junto a los organizadores de este evento y disfrutó de una divertida velada con tintes solidarios ya que, al final de la noche, se hizo entrega de un cheque de 26.000 euros a beneficio de la Alpha-1 Foundation, una asociación sin ánimo de lucro que centra su labor en fomentar la concienciación en torno a la deficiencia de la Alpha 1-antitripsina, una proteína que, de no ser producida por el organismo, puede provocar enfermedades complejas en los pulmones.

Este año, el Día de San Patricio conmemora los ‘100 años de Irlanda en el mundo’. Un aniversario importante que refleja un siglo de compromiso del país como miembro activo de la comunidad internacional en la promoción de la democracia, la paz y la seguridad. Por este motivo, se han llevado a cabo numerosas iniciativas para reconocer los grandes hitos de este aniversario, como es el caso del centenario de la adhesión de Irlanda a la Sociedad de Naciones, el quincuagésimo aniversario de la adhesión a la entonces CEE y el vigésimo quinto aniversario del Acuerdo del Viernes Santo.

Curiosamente, aunque en las fotos que se han publicado en diversos canales no sale la pareja de Telma Ortiz, la que sí ha participado en las festividades de San Patricio ha sido su ex mujer, la violinista Sharon Corr, que ha dado el pistoletazo de salida a varios actos. No ha trascendido si Telma se ha encontrado con la artista.

