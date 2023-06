Telma Ortiz ‘se cuela’ en el vestidor de la Reina Letizia en su reaparición más ‘ecofriendly’

Durante esta misma tarde, Madrid ha acogido uno de los eventos ecofriendly más destacados de la actualidad. Este no es otro que la conferencia We Choose Earth Tour, en la cual han tenido oportunidad de intervenir rostros conocidos de la talla de Adam Grant, Céline Cousteau, Peter Frakopan o Amal Clooney. Un despliegue de celebridades de todos los ámbitos que no han querido perderse espectadores como Telma Ortiz, la cual se ha desplazado hasta el corazón de Madrid para escuchar con atención los distintos consejos que han tenido como objetivo el de concienciar a los ciudadanos sobre «el desafío para salvaguardar y cuidar el planeta y su gente».

Para sorpresa de todos, la hermana de la Reina Letizia ha sacado a relucir su faceta sostenible en esta cita, integrándose entre el resto de asistentes para permanecer alerta a las palabras de las personas que han hablado. Una cita para la que la tía de la Princesa Leonor se ha decantado por un veraniego vestido blanco con escote halter y detalles de lunares negros que mucho ha recordado a uno muy similar que su hermana guarda en su vestidor y que podría ser el mismo con ligeras modificaciones.

El modelo parecido con el que cuenta la consorte española y que lució durante un viaje a Santo Domingo el pasado 2018 se trata de un vestido firmado por Carolina Herrera con el mismo escote, falda de vuelo y detalle de lazo en la parte del cinturón. Una elección que resultó ser una de las favoritas para las seguidoras de la esposa de Felipe VI en el año en cuestión y que parece haber inspirado ahora también a su hermana, demostrándose así que ambas gozan de un exquisito gusto estilístico bastante similar sobre todo ahora que las temperaturas están ascendiendo.

Sin embargo, esta coincidencia no ha resultado en absoluto extraña, ya que no es la primera vez que Telma escoge a doña Letizia como referente en lo que a moda se refiere. Nadie duda de que las dos hermanas cuentan con una estrecha relación al haber tenido que hacer frente a durísimos varapalos como la muerte de Érika Ortiz, pero lo cierto es que no solo están unidas por eso, sino también por su pasión por las tendencias, contando con un sofisticado vestido azul noche, sin mangas, cuello halter, espalda al aire y detalle de encaje en un escote pronunciado en V por el que Telma optaba en la fiesta post Goya que Paz Vega y Orson Salazar organizaron mientras que la madre de la infanta Sofía hacía lo propio en el concierto conmemorativo por los 40 años de la Constitución Española en 2018. Una serie de similitudes que demuestran que el buen gusto por la moda es algo que las dos llevan en la sangre y que siempre sacan a relucir cuando tienen oportunidad.