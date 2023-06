El derroche de estilo de Amal Clooney en su tardía (y esperada) llegada a Madrid

Este jueves, 22 de junio, Madrid se ha convertido en el escenario ecofriendly perfecto para acoger la conferencia We Choose Earth Tour, diseñada para «desencadenar una reflexión» entre los ciudadanos que sirva «para la preservación ambiental y social». Una cita que no han querido perderse rostros conocidos de la talla de Adam Grant, Céline Cousteau, Peter Frakopan o Amal Clooney, habiendo paralizado esta última el corazón de la capital con su presencia.

Ha sido durante esta misma tarde a primera hora cuando, ataviada con un elegantísimo mono asimétrico satinado en color mostaza, la esposa de George Clooney ha acaparado todas las miradas en plena Gran Vía, poniendo el broche de oro a su estilismo con unos salones clásicos de Gianvito Rossi con vinilo transparente y piel dorada en la zona del talón y en la punta. En cuestión de instantes, multitud de flashes han apuntado hacia la activista por lo inusual de su visita, reaccionando ella a todos ellos con la mejor de sus sonrisas y con un gesto amable con el que demostraba estar feliz por haber tenido tan buena acogida entre la gente y la prensa española.

No obstante, si algo ha sorprendido a los reporteros y a algunos curiosos es que, pese a contar con la nacionalidad británica, la abogada no goza de la puntualidad inglesa que caracteriza a esta comunidad. Y es que, ni aún sabiendo la gran expectación que despertaba en Madrid su llegada, Amal ha adelantado su aparición en esta convocatoria, llegando a ella únicamente diez minutos antes de su intervención probablemente para evitar el revuelo de los primeros instantes de la velada. Pero sea como fuere, lo cierto es que ni este pequeño inconveniente ha empañado su testimonio, en el cual ha transmitido una gran solidez a la hora de hablar de temas de vital importancia en todos los rincones del planeta como el impulso de la transición energética de una manera justa e inclusiva, mezclando la innovación tecnológica, el debate político, la inversión y el desarrollo social hacia un movimiento poderoso y positivo que no deje a nadie atrás.

De esta manera, y gracias a la presencia de mujeres como Amal, EDP ha vuelto a demostrar su compromiso con el bienestar de la Tierra. Algo que ya quedaba claro en su página web, en la que el equipo asegura estar «totalmente comprometido a aceptar el desafío para liderar el camino en la adopción de la mayor misión de nuestro tiempo: salvaguardar y cuidar el planeta y su gente». Para conseguirlo, no han encontrado mejor manera que la de reunir a destacados pensadores, hacedores y artistas que se han comprometido a inspirar a todo aquel que lo requiera a trabajar hacia un futuro más brillante tanto para el planeta como para la humanidad con el objetivo de que las generaciones venideras puedan disfrutar de la naturaleza en su máximo esplendor.