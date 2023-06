Primer cumpleaños del príncipe Guillermo como príncipe de Gales y heredero a la Corona. El hijo mayor de Carlos de Inglaterra celebra este 41 aniversario con un sabor agridulce. Por un lado, comprometido con su papel como futuro de una institución que necesita acercarse a los ciudadanos y tener un sentido útil y, por otro, con el recuerdo constante de la Reina Isabel, que ha sido, sin lugar a dudas, el mejor ejemplo para él.

Se ha dicho siempre que Guillermo es, de los hijos del actual monarca, el que más se parecía a su madre y, en parte es cierto. Sin embargo, el príncipe de Gales ha heredado muchas cosas de su abuela, con la que compartía el firme compromiso con la institución. A pesar de que mantiene una buena relación con su padre y ha dejado atrás las rencillas del pasado -algo que su hermano Enrique no-, Guillermo es mucho más templado que Carlos y por eso conecta mejor con los británicos, además de por su juventud.

A sus 41 años, el príncipe de Gales es consciente de que su momento llegará más pronto que tarde. El escenario en el que Guillermo ha asumido el papel de heredero nada tiene que ver con el que le tocó vivir al actual monarca, que ha pasado gran parte de su vida como un ‘eterno príncipe heredero’. La situación de Guillermo es muy diferente, sobre todo, por una cuestión de tiempos. Contra los años no se puede luchar y el reinado de Carlos no puede ser muy largo, más que nada porque tiene ya casi 75 años. En el mejor de los casos, el soberano podría alcanzar poco más de la edad a la que murió su madre, y esto significan dos décadas más. Guillermo asumiría el trono con poco más de 60 años -si es que no ocurre antes-. No será un rey mayor.

Una promesa por cumplir

Aunque ha sido ahora cuando se ha convertido en príncipe de Gales y todavía le quedan unos años para ser monarca, Guillermo tiene muy presente una promesa que le hizo a su madre y que nunca pudo cumplir. Tras el divorcio de sus padres, Carlos insistió en que se le retirara a Diana el tratamiento de Alteza Real, aunque conservara el título de Princesa de Gales. Algo con lo que no estaba conforme, por cierto, la Reina Isabel.

A pesar de esto, Guillermo le prometió a su madre que, llegado el momento, él le restauraría todos los honores, consciente de que su madre se sentía humillada por la retirada de este tratamiento, que suponía que tenía que hacerle reverencias a sus propios hijos. Sin embargo, la prematura muerte de Diana no le permitió cumplir su promesa, aunque no hay nada que le impida hacerlo a título póstumo.

Un proyecto insólito

Pese a que el príncipe de Gales nunca ha podido cumplir lo que le dijo a su madre, la realidad es que, Guillermo continúa teniendo muy presente a Diana. Ya en su etapa como duque de Cambridge el Príncipe colaboraba en causas con las que su madre estaba muy vinculada, pero ahora ha dado un paso más. Hace unos días, en medio de las celebraciones por el Trooping the Colour, Guillermo concedía una entrevista al diario The Sunday Times, la primera como príncipe de Gales, y daba un paso al frente al presentar un plan para promover vivienda social a través de la Royal Foundation: «Estoy muy emocionado. He estado esperando el momento adecuado para hacer esto», explicaba el heredero sobre este proyecto, que se desarrollará en terrenos de su propiedad, en el ducado de Cornualles, que ha heredado de su padre.

Un importante paso que tiene mucho que ver con su madre, Diana de Gales, que fue la que inculcó tanto a él como a su hermano la importancia de ayudar a los que más lo necesitan y a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Es más, él mismo está pensando ya a ver cuándo podría ser el momento adecuado para seguir la misma estela que su madre hizo con él con sus hijos, y llevarlos a que conozcan la situación de las personas que no tienen hogar.

Hace ya algunos años, en 2009, él mismo durmió en la calle para ayudar a recaudar fondos y concienciar sobre la situación de las personas que están sin hogar y cree que es importante que sus hijos también se responsabilicen con la situación y busquen maneras de ayudar. El Príncipe contaba al diario británico que lleva estudiando las opciones que ofrece el ducado de Cornualles desde hace tiempo, pero no ha sido hasta ahora cuando ha podido encauzar el proyecto, ya que antes, los terrenos eran propiedad de su padre. Sin duda, una preciosa manera de dar salida a una de las cosas más importantes que le enseñó su madre y que la huella de Diana quede aún más grabada en la Corona.