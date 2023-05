Más de 20 años después de la muerte de Lady Di, la princesa Diana de Gales sigue despertando fascinación en todo el mundo y a todos los niveles. Prueba de ello es, no solo que su estilo continúa siendo uno de los más imitados, en diferentes ámbitos de la sociedad, sino también, que cada cierto tiempo salen a subasta objetos relacionados con la vida de la madre de los príncipes Enrique y Guillermo. Hace unos días conocíamos que a finales del verano se subastará en Nueva York un espectacular lote de collar y pendientes de diamantes y perlas que se elaboró en exclusiva para ella y que, según ha trascendido, pudo ser un regalo de Dodi Al Fayed. No obstante, no ha sido el único objeto que se va a subastar en las próximas semanas.

Tal como se ha podido saber, la casa de subastas Dominic Winter Auctioneers ha sacado al mercado unas curiosas misivas que intercambiaron la princesa Diana y Constantino de Grecia. Unas tarjetas que ponen de manifiesto el peculiar sentido del humor de la que fuera primera esposa de Carlos III y su faceta más gamberra y desconocida. Se trata de unas tarjetas manuscritas por la madre de los príncipes Enrique y Guillermo cuyo precio podría ha llegado a los 7000 euros, según se puede ver en la página web de la casa de subastas.

Las dos tarjetas cuentan con caricaturas de carácter erótico en el anverso, así como mensajes subidos de tono en el interior. En la primera de ellas aparece un hombre desnudo apoyado en un árbol, acompañado del siguiente mensaje: «Adán fue primero…». En el interior, el texto continúa con la siguiente afirmación: «… ¡Los hombres siempre lo hacen!». En la segunda tarjeta se ve a una mujer desnuda con otro divertido chiste: «¿cuál es la definición del hombre perfecto?». Una pregunta cuya respuesta se encuentra en el interior: «¡Un enano con una lengua de 25 cm que puede respirar por las orejas!». Sin duda, unos mensajes que nunca podríamos haber esperado de una royal, pero que reflejan el sentido del humor de la Princesa.

Ambas tarjetas se encuentran dirigidas al rey Constantino de Grecia, hermano de doña Sofía, fallecido el pasado mes de enero. La princesa Diana mantenía una relación estrecha con ‘Tino’, tal como muestran estas cartas, en las que Diana escribe las siguientes palabras: «Queridísimo Tino, con todo el cariño de siempre, de Diana» y «Queridísimo Tino, con todo el cariño de Diana». Es más, la segunda de las tarjetas cuenta con un mensaje adicional: «No podía decidir qué tarjeta enviar y pensé que te gustarían las dos».

Hay que tener presente que Constantino de Grecia era primo hermano del entonces duque de Edimburgo y que pasó muchos años en Londres tras exiliarse de Grecia. El último monarca de los griegos era una persona muy querida por los Windsor y, además, Diana fue madrina de su hijo menor.

No se tiene constancia del motivo de por qué Lady Di envió las tarjetas a Constantino, quizás simplemente porque las vio y le hicieron gracia y por eso quiso compartirlas con el hermano de la Reina Sofía. Las tarjetas se han subastado junto a otras piezas relacionadas con la realeza, como un manuscrito de la reina Victoria entre otras cosas.