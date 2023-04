Este es el estampado atemporal que conquistó a la Reina Letizia y a Lady Di

Con el paso del tiempo, si algo ha quedado claro es que hay estampados que nunca pasan de moda y perviven en el armario de algunos de los rostros más conocidos del panorama internacional generación tras generación. Este es el caso del marinero, el liberty o el de lunares, los cuales son ideales especialmente con la llegada de la temporada estival, aunque reúnen cualidades que giran en torno a la atemporalidad y a la elegancia, motivo por el que se han convertido en los favoritos de las royals de todas las épocas.

Las mujeres más elegantes del mundo se han decantado en multitud de ocasiones por el estampado de lunares, también conocido como polka dots. Las prendas que lo utilizan suelen ser favorecedoras y no necesitan hacer uso de ningún accesorio más para brillar entre las demás, razón por la que se ha convertido en un fondo de armario para aquellas personas que abogan por la ropa clásica y versátil sin renunciar a la sofisticación.

Uno de los estampados favoritos de los rostros más conocidos es el de los lunares. Figuras de la talla de Diana de Gales no han dudado en usarlo en algunos de sus eventos más importantes, habiendo pasado a la historia uno de sus estilismos en polka dot al ser un dos piezas atemporal y muy elegante que ahora ha querido clonar la firma de Juan Vidal por un precio que gira en torno a los 190 euros, sobre todo teniendo en cuenta que Catalina Middleton también se ha convertido en una gran amante de los diseños de este tipo, haciendo guiños a la que hubiera sido su suegra en multitud de ocasiones y dejando entrever que no tiene problema alguno en coger el testigo estilístico con el que contaba Lady Di en vida. Pero si, por el contrario, prefieres un vestido de una sola pieza que no sea difícil de combinar, la marca española mencionada previamente cuenta con una alternativa muy similar con un maxi volante abullonado en la falda por un precio de 350 euros dada su gran calidad.

Por otro lado, cabe destacar que también es habitual ver a la Reina Letizia con vestidos camiseros, especialmente en primavera y verano, momentos en los que rescata de su armario prendas de temporadas anteriores. Tanto es así, que en una última ocasión se decantó por un look blanco y de lunares que ahora ha sido clonado por Juan Vidal por un precio de 420 euros que conquistaría a la consorte española sin lugar a dudas. Un diseño que también ha llevado la madre de la Princesa Leonor de una manera muy similar aunque invirtiendo los colores, haciendo del negro el predominante y haciendo que lo acompañen pequeños lunares blancos. Una alternativa que Juan Vidal en su catálogo ha bautizado como Bell Gown, y que cuenta con un precio de venta al público de 490 euros para un día especial.