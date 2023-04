Amalia de Holanda, invitada de excepción a la recepción previa a la Coronación: ¿Esperamos a Leonor?

Cada vez son más las royals jóvenes que aprovechan su mayoría de edad para afianzar, aún más si cabe, sus reapariciones en distintos eventos de gran calibre. Este es el caso de Amalia de Holanda. Desde que cumplió los 18 años, la heredera al trono de los Países Bajos ha tenido un papel mucho más considerable al frente de la corona junto a su padre y su madre. Es por ello que no ha querido dejar pasar la oportunidad de acudir a la cena previa a la Coronación del rey Carlos, la cual tendrá lugar el 5 de mayo y tendrá como invitados a una gran parte de los asistentes a la gran cita para el hijo de Isabel II.

De esta manera, la hija mayor de Guillermo Alejandro se ha convertido en la primera royal joven y heredera que asiste a un acto de tal calibre, y aunque no hará lo mismo en la Coronación de Carlos III, sí que no ha querido perderse un evento previo que será el reencuentro entre un sinfín de miembros de la realeza europea, sobre todo teniendo en cuenta que supone una nueva era para el Reino Unido en general. Es por ello que ha comenzado a sonar con fuerza un interrogante que gira en torno a esta ceremonia y que es la posibilidad de que la Princesa Leonor e Isabel de los Belgas sigan los pasos de Amalia a la hora de acudir a esta cita. Algo que por ahora se desconoce, y que sin embargo, podría ser una oportunidad perfecta para que la hija de Felipe VI diera un paso al frente a la hora de situarse en la primera línea de la Familia Real española ahora que está a punto de finalizar sus estudios en bachillerato para iniciar su formación militar.

Sea como fuere, habrá que esperar hasta el próximo 5 de mayo para conocer finalmente quiénes son los invitados confirmados a esta Coronación, la cual promete marcar un antes y un después en la historia de la monarquía del Reino Unido. Por otro lado, cabe destacar que la princesa Beatriz también asistirá a esta cena previa al gran día, por lo que también hay probabilidad de que haga lo propio la Reina Sofía pese a que aún Casa Real no ha informado de nada al respecto. Y es que, aunque la que fuera soberana de Holanda ya permanece en un discreto segundo plano al frente de la Corona dada su avanzada edad y su abdicación en su hijo, su papel en su país es imprescindible y no ha querido perderse una de las fechas más señaladas en la vida del que fuera marido de Diana de Gales. Algo que también podría hacer la esposa de Juan Carlos I, aunque su marido no vaya a hacerlo ya que se ha convertido en uno de los grandes ausentes a la coronación pese a que gozaba de una muy buena relación amistosa con la Reina Isabel.