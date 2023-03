Hoy, 13 de marzo, se ha celebrado un día marcado en rojo en el calendario británico: el Día de la Commonwealth. Los miembros de la Corona han dado el pistoletazo de salida a una serie de eventos y actividades que se llevarán a cabo durante la semana bajo el lema «forjando un futuro común sostenible y pacífico». Hasta la Abadía de Westminster se han desplazado Carlos III, Camila Parker-Bowles, los príncipes de Gales, la princesa Ana, Eduardo y Sofía, los nuevos duques de Edimburgo.

Este año marca el décimo aniversario de la rúbrica de la Carta de la Commonwealth, firmada por Isabel II en 2013. Se trata, además, de la primera celebración desde el fallecimiento de Su Majestad el pasado 8 de septiembre, y el primero presidido por Carlos III como Rey. Sin embargo, quien ha acaparado toda la atención ha sido Catalina Middleton.

La mujer del príncipe Guillermo ha reaparecido muy sonriente, cercana a la gente que esperaba su llegada y con un look que no ha pasado desapercibido. Para la ocasión, la nuera de Carlos III ha escogido un estilismo en azul marino con estampado de flores blancas con el que ha emulado a Lady Di. Y es que, no es ningún secreto que desde que se convirtiese en princesa de Gales, la royal ha cambiado su estilo, tirando a uno que le acerca indudablemente a la que habría sido su suegra.

Se trata de un dos piezas compuesto por una falda con vuelo y una chaqueta péplum en tela jacquard de la firma canadiense Erdem, que ya ha pasado a formar parte de su vestidor. Un look que ha combinado con unos pendientes de diamantes y zafiros, propiedad de Diana de Gales, y un broche muy especial, el del Príncipe de Gales. Se trata de una joya que perteneció a la princesa Alexandra de Dinamarca y que la princesa de Gales lució por primera vez durante la visita de Estado del presidente de Sudáfrica.

Además, lo ha combinado con una gran pamela en el mismo tono azul marino, un accesorio que también ha lucido la Reina Camila, viviendo las dos un momento de lo más incómodo cuando han tenido que sujetarse el tocado para que no se volase a causa del viento. Un gesto que ha sido muy comentado por la prensa británica, hasta tal punto que Mirror le ha dedicado un artículo a la mujer de Carlos III por haber dejado a sus fanáticos plantados para apresurarse a entrar en la Abadía de Westminster por el mal temporal.

Después de recibir un saludo tradicional maorí, el Rey Carlos ha hecho una pausa para agradecer el saludo y el cariño de los ciudadanos allí presentes, mientras que Camila de Cornualles ha agarrado su sombrero para entrar a toda prisa. Pero ese no ha sido el único detalle que ha lucido la Reina Consorte, pues también ha apostado por un broche de crisantemo de zafiro que pertenecía a Isabel II; una pieza que la fallecida soberana utilizó para las fotos oficiales de su luna de miel con el duque de Edimburgo.