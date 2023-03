El momento viral de Camila Parker al recibir una corona de Burger King

La Familia Real Británica siempre se ha caracterizado por su buen sentido del humor. Prueba de ello es que, en Navidad, sus miembros suelen hacerse regalos bastante curiosos, y no dudan en aprovechar para tirar de ingenio y sorprender con los obsequios más disparatados. Sin embargo, este sentido del humor no se queda solo en la esfera privada, sino que, en ocasiones, trasciende a la oficial.

Es precisamente lo que ha ocurrido en una de las últimas visitas del rey Carlos y su esposa. La pareja estuvo en Essex, en concreto, en Colchester, cumpliendo con una serie de compromisos. Tanto el monarca como la reina consorte continúan volcados en su agenda y en los preparativos de cara a la Coronación, prevista para principios del mes de mayo, y no han alterado sus planes a raíz de toda la polémica del duque de Sussex.

Durante esta visita, el matrimonio tuvo la oportunidad de hablar con algunos simpatizantes, que no dudaron en aprovechar la ocasión para poder ver de cerca al Rey y a Camila, algo que no ocurre todos los días. En esta ocasión, por fortuna, el monarca no tuvo que enfrentarse a manifestantes contrarios a la monarquía, como ya le ocurrió en algún que otro acto hace algunas semanas. Esta vez, la visita ha discurrido con total normalidad y en tono afable, aunque no ha estado exenta de curiosidades.

Un acto en el que Camila, que se ha convertido en protagonista por una divertida anécdota, ha apostado por un favorecedor estilismo en el que el abrigo en tono beis ha acaparado toda la atención, así como el sombrero con detalles de pelo.

Precisamente, ha sido la reina Camila la que ha protagonizado el momento más divertido de la jornada, justo cuando estaba saludando a un grupo de personas. Una niña, que esperaba junto a su familia, ha podido acercarse a la esposa del rey Carlos III y le ha entregado un regalo un tanto peculiar: una corona. Sin embargo, no se ha tratado de una corona cualquiera, sino de una de la conocida hamburguesería Burger King. En un vídeo que se ha vuelto viral en las redes sociales se puede ver la respuesta de la reina consorte ante este regalo.

«Fue un regalo de última hora», dice la adolescente, mientras que Camila, con una sonrisa, contesta a la joven. «Oh, encantador, es muy amable de tu parte. Burger King», entre risas. Un detalle que muestra una vez más el buen sentido de la esposa del rey Carlos, que recibió con entusiasmo este original regalo, curiosamente, ante las puertas de otro conocido restaurante de comida rápida, en este caso, McDonald’s. Sin duda, sentido del humor no le falta.