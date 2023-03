Incógnita resuelta. El Rey Carlos III (74) sí ha invitado al príncipe Enrique (38) y a Meghan Markle (41) a la ceremonia de su coronación, que tendrá lugar el próximo día 6 de mayo en la Abadía de Westminster, situada en la Ciudad de Westminster de Londres, justo al oeste del Palacio de Westminster. Ha sido un portavoz de los duques de Sussex quien ha confirmado este domingo la noticia al periódico The Sunday Times, aunque sin desvelar, eso sí, si el matrimonio asistirá o no al evento. «Puedo confirmar que el duque de Sussex ha recibido recientemente un email de la oficina de Su Majestad en lo que respecta a la coronación. Por el momento no desvelaremos la decisión de si el duque y la duquesa asistirán», cita el mencionado medio.

La coronación de Carlos III como rey del Reino Unido y los demás reinos de la Mancomunidad de Naciones y consecuentemente la de su esposa, Camila, como reina consorte, será «el punto culminante simbólico» de su acceso a la corona. El Rey Carlos III accedió al trono el pasado 8 de septiembre de 2022, inmediatamente después de la muerte de su madre, la Reina Isabell II a los 96 años de edad.

La invitación al príncipe Enrique y la ex actriz llega tan solo unos días después de que se confirmara que Carlos III ha comunicado al matrimonio que deben abandonar su residencia británica de Frogmore Cottage para mandar allí a vivir al príncipe Andrés. No obstante, según The Sun, las conversaciones para que este desalojo se lleve a cabo, comenzaron en enero, coincidiendo con la publicación de las memorias de Harry, Spare, que narran de primera mano las experiencias del hijo pequeño de Lady Di, desde su infancia y hasta la actualidad, incluyendo los momentos vividos tras contraer matrimonio con Meghan Markle y las consecuencias sufridas tras abandonar la función pública.

«El rey Carlos ha decidido desalojar al príncipe Harry y Meghan Markle de su residencia real en Frogmore Cottage a favor del príncipe Andrés. El Palacio de Buckingham emitió un aviso de desalojo al duque y la duquesa de Sussex días después de que el libro de memorias de Harry, Spare, en el que hizo una serie de afirmaciones sensacionales contra la Familia Real», ha publicado el citado medio.