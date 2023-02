Desde que a principios del mes de enero saliera a la venta la polémica biografía del príncipe Enrique, Spare, todos los ojos han estado puestos en el duque de Sussex. A pesar de que el hijo menor del Rey Carlos ha participado en varias entrevistas desde que el libro se pusiera a la venta, su esposa, Meghan Markle, no se ha dejado ver en público. Un detalle que ha llamado mucho la atención y ha generado diferentes teorías sobre su ‘silencio’. Sin embargo, ahora, por fin, casi un mes después de que el texto saliera al mercado, la norteamericana ha acudido a un compromiso privado del que se han filtrado algunas imágenes.

Los duques de Sussex han acudido a una fiesta en casa de sus vecinas, Ellen DeGeneres y Portia de Rossi. La pareja ha ofrecido en su residencia una celebración muy especial para su círculo de amistades, entre las que se encontraban el príncipe Enrique y su esposa. Una fiesta por el cumpleaños de Portia de Rossi que han aprovechado para renovar sus votos de matrimonio después de quince años casadas.

La presencia de Meghan Markle y el príncipe Enrique se ha confirmado gracias a un vídeo de la ceremonia. La pareja aparece solo durante unos segundos, cada uno de ellos en un extremo de la estancia, muy integrados en el grupo. Portia de Rossi y Ellen de Generes viven en la misma zona en la que residen los duques de Sussex en la actualidad y la asistencia de Meghan y Enrique a esta fiesta es una muestra clara de lo integrados que están en su nueva vida alejados de ‘La Firma’. De hecho, Ellen y Meghan mantienen una estrecha relación, tanto que incluso la Duquesa apareció en el programa de la presentadora hace algún tiempo. Una entrevista en la que Meghan Markle no dudó en hablar de su nueva etapa en California y de sus hijos.

Aunque no se tiene constancia de cuándo volveremos a ver a Meghan en público, sí se sabe que el duque de Sussex participará el próximo 7 de marzo en una cumbre inmersiva para líderes empresariales en Nob Hill (San Francisco). Lo hará como director de impacto de BetterUp, cargo que ocupa desde 2021.

Además del príncipe Enrique y Meghan Markle, a la fiesta acudieron otros amigos y familiares de la pareja, que no quisieron perder la oportunidad de festejar con la pareja en esta ocasión tan especial. Por el momento no se han despejado las dudas sobre la asistencia o no de los duques de Sussex a la Coronación del Rey Carlos III, prevista para el próximo mes de mayo. Lo que sí se sabe es que el monarca tiene la intención de acercar posturas con su hijo menor y que incluso ha pedido ayuda al Arzobispo de Canterbury.