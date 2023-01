El instructor militar del príncipe Enrique destapa la realidad de su libro: «Se ha dramatizado»

Han pasado casi dos semanas desde que tuvo lugar el esperadísimo lanzamiento de En la sombra, un libro de memorias del príncipe Enrique que desde el primer momento ya dio de qué hablar, y mucho. Son muchas las personas que consideran desacertado el paso al frente del hijo menor de Diana de Gales, mientras que otras le apoyan plenamente en su decisión de desmantelar todo lo que sucede dentro del clan Windsor y los motivos por los que se vio obligado a abandonar la Familia Real para entablar una nueva vida al otro lado del charco junto a Meghan Markle.

No obstante, cabe destacar que en la obra en cuestión el duque de Sussex no solo habla de los miembros de la Casa Real inglesa, sino también de algunas de sus vivencias previas a conocer a su esposa, como por ejemplo su servicio militar en Afganistán, habiendo sufrido un vuelo de entrenamiento que consideraba «suicida»: «En uno de nuestros primeros vuelos juntos, sin previo aviso, Booley puso el avión en pérdida. Sentí que el ala izquierda se hundía, y luego, tras varios segundos que parecieron décadas, recuperó el avión y niveló las alas. Me quedé mirándole», señalaba el hermano del príncipe Guillermo. Algo con lo que no parece estar del todo de acuerdo su instructor de aquel entonces, Michael Booley, que no ha dudado en protagonizar una entrevista para aclarar el testimonio del Príncipe con todo lujo de detalles.

Ha sido en The Mirror donde el profesional ha hablado largo y tendido sobre la historia expuesta por Enrique, la cual califica como «una completa fantasía»: «Estoy asombrado por esto. Incluso en estado de shock», comienza explicando, para después negar rotundamente estas declaraciones confusas: «Aunque el libro me halaga, me temo que el recuerdo de las salidas y las lecciones es inexacto. Es importante destacar que en la cabina de mando nada es una sorpresa. En cada salida se informa exhaustivamente de antemano cada aspecto. El único momento en el que hay sorpresas es más adelante en el programa, no como se indica en el libro. Los fallos de motor se practican antes del primer vuelo solo, obviamente por si el alumno sufre uno», aclara, considerando una «dramatización» en toda regla la autobiografía del que un día fue su alumno, aunque guardándole un especial cariño que no ha quedado empañado después de todo lo acontecido en los últimos meses: «Era un alumno excepcional, con mucho talento, pero creo que lo que cuenta sobre las salidas aéreas se ha dramatizado. Entiendo que es el resultado de la escritura fantasma», zanja, poniendo en cierto modo la responsabilidad sobre J. R. Moehringer, biógrafo encargado de publicar el primer libro del nieto predilecto de la Reina Isabel, una obra que ya ha batido récords y que promete seguir haciéndolo a lo largo del 2023, pese a que eso conlleve la ruptura definitiva con los miembros de su familia.