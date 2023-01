Si la docuserie del príncipe Enrique y Meghan Markle en Netflix dio mucho de qué hablar y puso a la Corona británica contra las cuerdas, Spare no iba a ser menos. El hijo de Diana de Gales no le teme a nada y, aunque esto suponga la ruptura definitiva con la Familia Real, no ha dudado en lanzar al mercado sus memorias, en las que, tal y como ha trascendido no deja en buen lugar a la monarquía.

Según estaba establecido, el libro del nieto de Isabel II tendría que haber salido al mercado el próximo 10 de enero, sin embargo, un error logístico en España lo sacó a las librerías cinco días antes. Aunque fueron pocos los minutos que tardaron en enmendar el error, muchos fanáticos del Príncipe consiguieron hacerse con un ejemplar. Es por ello que la filtración de las intimidades más desconocidas del monarca no han tardado en salir a la luz.

En su autobiografía, el príncipe Enrique no solo ha tachado a su hermano de «archienemigo», sino que ha acusado a su padre de estar preocupado por que Meghan Markle lo eclipsara. Unas declaraciones y revelaciones que no han sentado nada bien en el Palacio de Buckingham, lo que habría llevado a Carlos III a tomar la decisión de prescindir de su hijo en su coronación. Así lo ha comunicado Sunday Times, alegando que una fuente cercana a Palacio ha afirmado que el hijo de Lady Di no estará presente en la ceremonia celebrada el próximo mes de mayo.

Una noticia que ha llegado justo cuando el duque de Sussex ha aparecido en ITV para hablar sobre la culpa que siente tras la muerte de su madre, la Princesa de Gales, en 1997. «El príncipe Enrique ha sido eliminado del guion de la coronación, sin un papel oficial en el servicio si asiste. Rompiendo con la tradición, Carlos III eliminará a su hijo en el acto de arrodillarse y rendir homenaje al monarca, solo Guillermo desempeñará ese papel», ha sentenciado la fuente consultada.

Mientras estalla la bomba en La Firma, amigos del príncipe Guillermo han confesado a Sunday Times que el heredero está «ardiendo de ira» por las declaraciones de su hermano, aunque también siente tristeza por todo lo que está sucediendo. «Guillermo no tomará represalias, nunca lo haría, porque es digno e increíblemente leal», ha comunicado la fuente al digital. Además, este amigo del hijo de Diana de Gales ha sentenciado que el Príncipe está callado «por el bien de su familia y del país».

Y es que, estos últimos días, se ha podido saber que el marido de Meghan Markle ha descrito en sus memorias una pelea con su hermano que terminó con el Príncipe de Gales agarrándole del cuello y arrojándolo al suelo. Al parecer, la pelea estalló en la cocina de Nottingham Cottage en 2019, poco antes del Megxit. Según se ha filtrado (y cuenta Enrique), su hermano calificó a su mujer de «grosera y agresiva», insistiendo en que estaba ayudándole a salir de una relación fallida. En ese momento, ambos comenzaron a discutir y el resto ya lo ha contado él. Sea como fuere, si había una mínima esperanza de que los hermanos más queridos de la realeza británica tendiesen puentes, eso ya no sucederá.