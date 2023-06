Carlos Herrera (65) concedió anoche una de sus entrevistas más sinceras a Bertín Osborne (68), en Mi Casa es la Tuya. El veterano presentador regresó al formato ocho años después de su última conversación con el cantante -entonces en TVE-, y consiguió abrirse acerca de su vida privada, para la que siempre se ha mostrado muy celoso. Tanto, que incluso llegó a casarse en secreto con la que es ahora su actual mujer, Pepa Gea (49), en diciembre del pasado año, tras más de tres de relación.

Precisamente sobre ella Carlos Herrera se deshizo en halagos. «Pepa es una mujer extraordinaria y yo soy lo menos extraordinario de lo que me rodea», expresó. Sin embargo, hubo otra mujer que copó, todavía más si cabe, la atención de su entrevista: Rocío Crusset (29), su hija fruto de su primer matrimonio de más de dos décadas con Mariló Montero (57). La joven se encuentra actualmente en Nueva York , donde vive y trabaja como modelo, y donde conoció a su pareja, el empresario Maggio Cipriani. «Es un tipo extraordinario, estoy contento, tienen una relación magnífica», contó.

Carlos Herrera en ‘Mi casa es la tuya’ / Telecinco

«Quería saber quién le mandaba 90 rosas rojas a mi hija. Le dije que le llamara para que le dijera que íbamos a ir a cenar tú y yo, que tengo una venganza histórica pendiente. Cuando llegamos el notas me dijo ‘donde vas’, dos hombres salieron a recibirla, que ríete tú de los japoneses que te saludan. Señorina Rocío, le decían. Cenamos y pregunté por el de las rosas, me lo presentó y bueno, forma parte de la familia ya», añadió sobre cómo conocido al cubano después de que éste en una ocasión, accidentalmente, no le quisiera atender en su restaurante porque no tenía reserva.

La relación de Carlos Herrera y Juan Carlos I

Carlos Herrera habló con Bertín Osborne sobre su relación con el Rey emérito, Juan Carlos I (85). El periodista desveló que se lleva muy bien con él y que de vez en cuando va a visitarle a Abu Dabi, donde reside desde el año 2020. Asimismo, también contó que en ocasiones es el propio Juan Carlos quien le llama por teléfono para informarse sobre la actualidad de lo que ocurre en España. «Yo voy a verle alguna vez y en alguna ocasión él me distingue otorgándome su confianza, llamándome sobre todo para informarse. A él lo que le gusta es informarse, que tú le cuentes. Igual que lo hace llamándome a mí, lo hace llamando a muchos más y con eso se hace una composición de lugar», explicó.

Carlos Herrera en ‘Mi casa es la tuya’ / Telecinco

«Es una de las personas mejor informadas de España. Es consciente de que sus acciones tienen que ser con pies de plomo para no perjudicar, entre otras cosas, a la acción de su hijo, el Rey de España, que está cercado y presionado por un Gobierno que le es, en algunos casos, si no hostil, digamos que sí algo desagradable», añadió.

En este sentido, Herrera también habló del actual presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (51), quien le parece «un señor encantador. A mí me pareció, cuando él se fue, un liberal de izquierdas. Un tipo que me pareció muy interesante. Y luego ha traicionado eso o, en ese momento, simulaba otra cosa. No lo sé. Pero luego no ha sido el liberal de izquierdas», expresó.