Juan Carlos I y Urdangarin: un reencuentro incómodo por Irene

La graduación de Irene Urdangarin se ha convertido en un escenario de reencuentros un tanto incómodos, pero también en un ejemplo, al menos de puertas hacia afuera, de la cordialidad entre una familia a pesar de las polémicas. Ha sido la primera vez en más de un año que los ex duques de Palma han coincidido con todos sus hijos y con otros miembros de su familia y entorno cercanos desde que se anunciara su separación, después de que una conocida revista publicara las primeras imágenes de Iñaki Urdangarin paseando de la mano de Ainhoa Armentia en una playa cercana a Bidart.

Un punto y aparte en el, hasta entonces, inquebrantable matrimonio entre la hermana de Felipe VI y el ex deportista, que se habían convertido en el paradigma de la resistencia ante las adversidades y que había permanecido junto a pesar de los escándalos y las renuncias. Nadie habría esperado nunca este punto final en su historia.

A la espera de que el divorcio se haga oficial -algo que, probablemente, nunca se comunique, pero de lo que seremos conscientes en algún momento-, este viernes, tanto Urdangarin como doña Cristina han viajado a Ginebra para acompañar a su hija menor en su graduación, pero también en la celebración de su cumpleaños, ya que a comienzos de junio cumplió la mayoría de edad.

Esta mañana, en uno de los hoteles más conocidos de la ciudad suiza se ha podido ver a la protagonista de la jornada junto a su padre, su abuela paterna, su madre, sus hermanos y su prima Victoria Federica. Poco después de las 14:00 horas, Irene abandonaba el hotel para trasladarse al recinto en el que se celebraba la graduación y, hasta ese momento, no se había visto ni a su primo Froilán, ni a la infanta Elena ni a don Juan Carlos y a doña Sofía. Aunque no se ha visto a la infanta Cristina hablando con Iñaki Urdangarin, la ex duquesa de Palma se ha mostrado tranquila y muy sonriente. Está claro que a pesar de todo, ambos prefieren mantener una relación cordial por sus hijos.

Sin embargo, el padre de Felipe VI ha abandonado el hotel más tarde, en compañía de su hija mayor, la infanta Elena, y vestido con un traje azul oscuro, una corbata verde y un pin de la bandera de España. La duquesa de Lugo, muy elegante, llevaba gafas de sol y un sombrero oscuro.

Una situación complicada

Es la primera vez que don Juan Carlos coincide con la ex pareja de la infanta Cristina no solo desde que se confirmara la separación, sino desde bastante tiempo antes. Según se publicó en su momento, Juan Carlos I visitó Suiza en el último cumpleaños de Urdangarin antes de entrar en prisión aunque la última referencia oficial de un encuentro entre ambos es de 2012, cuando el entonces duque de Palma acudió al hospital a ver al Rey tras una intervención quirúrgica.

Tras conocerse la relación entre Urdangarin y Ainhoa Armentia, Juan Carlos I ha sido un apoyo fundamental para su hija y según apuntan varias fuentes, habría estado muy pendiente de todo lo que tuviera que ver con los acuerdos de separación, de los cuales no ha trascendido aún información oficial.