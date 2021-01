El pasado viernes día 15 “El desafío” de Antena 3 se convertía en uno de los programas más vistos de la pequeña pantalla. Este viernes, el espacio ha recibido a Marina Castaño, que se ha convertido en la protagonista de uno un complicado reto. El programa presentado por Roberto Leal le tenía preparado una difícil tarea, a la que se ha enfrentado de la mejor manera posible. La viuda de Camilo José Cela tenía que hacer bailar un total de seis ‘superdiscos chinos’ a la vez y mantenerlos sobre los palillos en dos minutos de tiempo.

Aunque durante los ensayos Marina ha puesto todo de su parte, la verdad es que la periodista no lo ha pasado especialmente bien:»no soy mucho de manualidades, pero al menos le pongo mucha voluntad», aseguraba la viuda de Cela. «Es difícil mover el palillo y darle ese toque especial de muñeca. De hecho, hay que darle a todos los aspectos de la vida. Con esta prueba quiero quedar bien ante mí misma», matizaba entusiasmada por su participación en el espacio. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el resultado no ha sido todo lo bueno que hubiera podido esperar.

La periodista colocaba el primer plato un poco bloqueada: «Es que no se me queda en el centro», a lo que su profesor respondía: «venga, tranquila. Relájate». Ya superada esta primera parte, y con el primer plato colocado, el resto de concursantes la han animado a que continuara con el reto, pero lo peor estaba por llegar.

Marina solo ha conseguido colocar cuatro de los seis platos que el programa le había marcado como desafío: “es muy complicado. En los ensayos lo he conseguido un par de veces, pero claro luego es diferente a hacerlo aquí. No en todos los momentos estás igual de bien e igual de concentrada. Son complicados los toques de muñeca. Siento no haberlo hecho mejor», aseguraba una vez finalizada la prueba. A pesar de sus esfuerzos, el jurado ha sido muy duro con ella. «No le has echado mucho tiempo, me parece a mí. Ha sido penoso y debería felicitar a tu entrenador, que ha estado rodando algún plato, a pesar de que la que estabas participando eras tú», le ha dicho Santiago Segura. Unas palabras que han decepcionado a Marina, que no ha dudado en contestarle: «qué duro». El actor le ha respondido entonces: «no quiero ser duro, pero todos estos participantes se lo trabajan mucho e incluso están a punto de morir y tú nada con los discos chinos. Ha estado a nada del bochorno», ha recalcado.

Marina no ha sido la única protagonista de la noche. David Bustamante, otro de los participantes de la velada ha mantenido un encontronazo con Santiago Segura. El artista realizó una prueba de apnea en la primera gala, pero se mostró muy frustrado al no aguantar todo lo que había esperado. De hecho, incluso llegó a pedir perdón a sus preparadores porque consideraba que no lo había dado todo.

En esta ocasión, ha sido Kira Miró quien ha llevado a cabo la apnea, lo que ha motivado un rifirrafe entre Bustamante y Santiago Segura. La actriz ha aguantado debajo del agua dos minutos y medio, más de un minuto más de lo que aguantó David Bustamante. Cuando ha valorado la prueba, Segura se ha referido a la participación del cantante y le ha increpado por lo poco que aguantó, haciendo referencia a que por ser cantante debería tener una mayor capacidad pulmonar.

Esto no ha sentado bien a Bustamante, que no ha dudado en decir que no estaría de más que los miembros de “El desafío” se sometieran a los retos para valorarlos con criterio. “Estaría bien que los tres hicierais las pruebas antes de valorar”.