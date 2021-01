Paula Echevarría se mima en la recta final de su embarazo

Cada vez queda menos para que Paula Echevarría y Miguel Torres vivan uno de los momentos más emocionantes de su relación, el nacimiento de su primer hijo en común. Si bien la situación no es la mejor de todas ya que el coronavirus no permite a la pareja hacer planes como amigos o familia, que seguro estarían encantados de hacerles un ‘baby shower’, ellos lo están llevando con la mayor de las alegrías. El bebé, que se llamará igual que su padre, es muy deseado, lo que hace que estos meses de embarazo sean tan bonitos.

Y como quiere que todo vaya mejor que bien, la actriz no deja de cuidarse. Eso es algo que ha hecho siempre, pero ahora mucho más que tiene una vida dentro de ella que crece y crece con cada día que pasa. En sus redes sociales es muy habitual que comparta vídeos en los que aparece haciendo deporte, eso sí, adaptado a su actual estado. Pero no es lo único.

La actriz tampoco ha dejado de lado una de las cosas que más le gustan, la moda, y no deja de compartir sus looks diarios. Pese a que la tripita ya es más que evidente, sigue vistiendo como siempre, mostrando a otras futuras mamás que estar embarazada y tener estilo pueden ir de la mano, sobre todo tras conocer algunos de sus trucos.

Y claro, para estar tan bien por fuera no hay que dejar de cuidarse por dentro, algo que hace haciendo deporte, siguiendo una buena alimentación y acudiendo a su centro de belleza favorito, Tacha. De ahí salía hace apenas unos días, con un sencillo moño, el rostro perfecto y un look de lo más cómodo. Para ponerse guapa Paula no necesita ir muy arreglada y un pantalón vaquero negro y un jersey gris XXL se convirtieron en su must para una jornada de mimos. Lo más llamativo era la mascarilla, de color negro y el dibujo del razón Mickey realizado en brillantes, a juego con un lujoso bolso de Prada y unas botas de pinta muy calentita. En el centro de estética no solo tiene los tratamientos que más le gustan, sino también a buenas amigas que saben qué es lo que mejor le sienta.

A pesar de todos los ‘peros’ que se le pueden dedicar al ya extinto 2020, ha sido un año positivo para la actriz en lo que se refiere al plano personal. Su relación con Miguel Torres está en su mejor momento y, si bien de momento no está grabando ninguna serie o película no ha dejado de trabajar. Es más, hace unos días compartía un post en el que se la veía grabando el nuevo anuncio de Pantene y es que no se puede negar que está más radiante que nunca.