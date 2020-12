Paula Echevarría echa el cierre al 2020 con un balance personal envidiable

Paula Echevarría está viviendo una Navidad de ensueño y no le puede pedir más a este último día del año. Ha pasado las fiestas en su Candás natal, rodeado de sus seres queridos y dándose ese baño de cariño tan necesario para todos en estos momentos tan duros que estamos atravesando por culpa de la pandemia. A eso hay que sumarle la buena evolución de su embarazo. El 2020 le dejó una de las mejores noticias que podría imaginar -ser madre- y el año que entra le dejará el fruto de esa buena noticia, el nacimiento de su segundo hijo, primero con Miguel Torres.

Con todo este cóctel de emociones, la asturiana ha querido hacer balance de las vivencias de este año. Y lo ha hecho abriendo su álbum de fotografías, llenas de recuerdos y con su positividad habitual. En la selecciones de imágenes no faltan las personas más importantes de su vida: su novio y su hija. Tampoco faltan esas amigas a las que ha tenido que acostumbrarse a ver por videollamada. Ni su familia, pero tampoco las experiencias disfrutadas durante todos los viajes que pudo hacer antes de que se restringiera la movilidad geográfica.

«Adiós 2020… un año que nunca vamos a olvidar… nos lo has puesto difícil de narices, a unos más que a otros, claro está 🙏🏻😔.. pero yo siempre, de todo en la vida, me quiero quedar con la parte positiva.. y empezando porque a ninguno en la familia nos ha faltado salud, no me puedo quejar…», comienza diciendo la actriz.

Lo primero que ha querido recordar han sido sus viajes. No ha sido un año fácil ni indicado para desplazarse y conocer nuevos lugares, pero antes del confinamiento le dio a tiempo a visitar África, entre otros: «No sé si sería intuición o casualidad pero antes de que nos cerraras todas las puertas me dio tiempo a viajar.. 🌍», cuenta la influencer.

No pierde la ocasión de acordarse de sus queridos padres y del resto de su familia, que por suerte no han tenido que lamentar los devastadores efectos de la COVID: «He podido pasar momentos maravillosos con mi familia a pesar de todos los meses de distancia.. ❤».

El 2020 será recordado también por las videollamadas. Esas que nos han acercado a nuestros seres queridos en tiempos de pandemia. Durante meses ha sido la única manera de poder establecer contacto con amigos y familiares. En el caso de Paula Echevarría no iba a ser menos: «Me he reído y he disfrutado con mis amigos dia tras día aunque fuera en la pantalla de un ordenador! 🤪». Menos es nada.



Evidentemente, quien no podía faltar en el balance de su año es Miguel Torres, el hombre junto al que recuperó la ilusión en el amor: «Me he enamorado de la misma persona todos y cada uno de los dias del año y eso, es una suerte… 👩‍❤️‍💋‍👨», dice Paula Echevarría.

Otro bastión en este año tan difícil ha sido su primera hija. Ambas han hecho tándem y pinza: «He pasado con mi «pequeña» todo ese tiempo de ocio que tantas veces anhelamos pasar y hemos aprendido tanto la una de la otra! 👩‍👧». En las fotos vemos algunos de los mejores momentos que han vivido juntas.

Por último, era imposible no acabar el balance de su año con su embarazo. Miguel Torres y Paula Echevarría esperan su primera hija en común y ese será el mejor regalo para el año entrante: Y, como colofón, nos has traído una ilusión que hace que esperemos al 2021 con los brazos abiertos y llenos de amor… 👶🏻💙», cuenta.

¡Feliz año, Paula!