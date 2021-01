Paula Echevarría desvela su truco para seguir usando ropa que no es premamá

Nunca se ha considerado a sí misma como una it girl, pero lo cierto es que Paula Echevarría es una de las influencers más seguidas de España debido a su trabajo, sí, pero también a sus looks. La moda es una de las grandes pasiones de la actriz, que cada día (o cada pocos días) comparte en su cuenta de Instagram su estilismo diario. Y si antes estos eran ya aplaudidos, desde que se conoció que está embarazada de su segundo hijo junto al futbolista Miguel Torres el furor entre sus followers no ha hecho más que aumentar.

Paula se ha convertido en una especie de brújula fashion para mujeres que como ella están esperando un bebé y no están dispuestas a renunciar a su estilo y a las últimas novedades de la moda. Ya sea con vestidos, ropa deportiva o vaqueros Paula lo ha conseguido y sus fans le han hecho la pregunta que seguramente muchos tienen en su cabeza, ¿cómo hace para que le sigan sentando tan bien los jeans?

Y es que, de momento, sigue utilizando ropa que no es premamá, y el cómo lo hace no hace más que generar preguntas que por fin tienen respuesta. La ex de David Bustamante ha compartido una serie de stories en las que pone fin al enigma y comparte su ‘secreto’: “me preguntáis las que estáis embarazadas como yo, o de un poco menos, que cómo hago para meterme en vaqueros que no son de premamá”, comienza explicando. “Pues no tiene más ciencia que ir aumentado de talla hasta que no haya más tallas”, resume, dejando claro que no es que siga utilizando sus jeans de siempre, sino que se ha ido comprando otros más grandes según ha ido creciendo su bebé.

Eso sí, ella ha llegado ya a ese momento en el que las tallas no dan más de sí, teniendo que renunciar a la ropa ‘normal’ para abrazar la diseñada específicamente para futuras mamás. “Ya os digo que estoy en la última talla y me queda un telediario para poder seguir poniéndomelos”, reconoce divertida. “De hecho, ya he hecho un pedido de vaqueros premamá porque ya veo que la semana que viene no entro”, aclara.

Un año de cambios

2020 ha sido un año de aprendizaje y de cambios para todo el mundo, también para Paula Echevarría. En los meses del pasado año no solo recibió la gran noticia de que iba a tener un bebé con su chico, sino que tuvo que adaptarse a las circunstancias y abrir la puerta a un cambio vital del que también ha hablado recientemente en sus redes sociales. “Antes era una persona supercuadriculada, de las de agenda, todo estaba apuntado”, desvelaba en una imagen en la que se la ve con rostro pensativo.

“¡Ahora me da la risa! Creo que hace un año que no hago un plan que se pueda cumplir a rajatabla! Covid, confinamiento, restricciones, Filomena, ola de frío… Una de mis frases favoritas siempre ha sido ‘lo único constante es el cambio’… pero en el fondo no sabia aceptar cuando eso pasaba… Ahora sí…”, resumía en el texto, que ha encantado a sus seguidores, a quienes ha hecho también un gran reconocimiento, ahora vive “más tranquila que antes”.