Paula Echevarría y su reflexión sobre cómo le ha cambiado la vida

Desde hace bastantes meses, concretamente desde que el coronavirus entró en nuestras vidas, los cambios que todos hemos sufrido son constantes y notorios. Enfermedad, muerte, confinamiento, restricciones… han hecho que cada cosa que planeemos se vaya al traste y se posponga o se quede, en los casos más extremos, sin realizar. Ahora, cuando una brutal tormenta llamada ‘Filomena’ ha dejado teñida de blanco gran parte de España, de nuevo un imprevisto cambia nuestras costumbres, nuestras iniciativas e incluso nuestras celebraciones más importantes. No solo la gente anónima sufre las consecuencias de situaciones imprevisibles, también las celebrities se ven afectadas por el coronavirus o la ola de frío. Unos se lo toman con tristeza y otros con buen humo, además algunos, como Paula Echevarría, reflexionan sobre el tema y transmiten sus pensamientos en las redes sociales.

“Sabéis una de las cosas que me ha enseñado el 2020?.. (y estos primeros 13 días de 2012…). A improvisar!”, comienza diciendo en una publicación de su perfil de Instagram. A la actriz le ha sucedido como al resto de los mortales, que de repente todo aquello que formaba parte de su quehacer diario o de sus previsiones futuras, salidas con amigos, compromisos profesionales, bodas, bautizos o cumpleaños… se quedaran en el tintero a la espera de tiempos mejores. “Yo era una persona suuuper cuadriculada, de las de agenda.. todo estaba apuntado!”, añade la también ‘influencer’ haciendo referencia a un carácter muy organizado y metódico.

Pero todas eses previsiones que daban sentido a su existencia se volatilizaron, dando paso a una especie de caos difícil de dominar: “Y ahora? Me da la risa! Creo que hace un año que no hago un plan que se pueda cumplir a rajatabla! Covid, confinamiento, restricciones, Filomena, ola de frío..”, escribe la exmujer del cantante David Bustamante junto a una fotografía en la que mira al cielo con una especie de media sonrisa parecida a la de Mona Lisa. “Una de mis frases favoritas siempre ha sido «Lo único constante es el cambio» .. pero en el fondo no sabia aceptar cuando eso pasaba..”, sigue apuntando Paula Echevarría sobre un tema que los mejores filósofos, matemáticos o físicos han tratado en sus estudios.

“Ahora si.. Nosotros cambiamos, la vida cambia, las circunstancias cambian y hay que saber aceptar y adaptar..”, y lo dice cuando esta embarazada de su segundo hijo, el primer bebé que tendrá junto a su actual pareja, el exfutbolista Miguel Torres, de quien el pequeño heredará, aparte de la genética, el nombre. Para la protagonista de la exitosa serie de televisión ‘Velvet’ es su segundo vástago, ya que tiene otra niña, Daniella, nacida de su anterior unión con el músico, para el deportista será su primer retoño y está absolutamente entusiasmado, al igual que ella, tanto que anunciaron el sexo al estilo americano, posando junto a unos globos azules con cara de felicidad.

Volviendo a la reflexión de la actriz, además de contar los hechos y las consecuencias de los peculiares acontecimientos presentes, añade a las frases anteriores lo que ha supuesto este raro entorno para ella diciendo: “Y sabéis qué? Vivo más tranquila ahora que antes! Buen día para todos! ❤”. Lo bueno de los pensamientos que la intérprete ha trasladado a sus casi 3,5 millones de seguidores es la cara de bienestar y de relax que plasma en la instantánea y la seguridad con la que afirma estar a gusto, incluso mejor, que cuando era una mujer sin tiempo para nada, bueno…, para nada que no estuviera apuntado en su agenda.