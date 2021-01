‘Filomena’ha dejado una estampa impresionante en la capital. Las autoridades han recomendado no salir de casa y en el caso de ir a dar un paseo, hacerlo con seguridad y no muy lejos del domicilio. Hacía más de 50 años que no nevaba así en la Comunidad de Madrid, lo que ha provocado un colapso en toda la ciudad. Sin embargo, la otra cara de la moneda ha dejado imágenes que serán guardadas para el recuerdo, ya que se está convirtiendo en todo un acontecimiento histórico.

Numerosos rostros conocidos han publicado a través de las redes sociales numerosas instantáneas que dejan ver cómo se lo están pasando gracias a este fenómeno metereológico. Elena Tablada ha posado de lo más glamurosa con un vaquero estilo slouchy, un jersey con hombreras en un tono rosado a juego con un gorro y por supuesto, un abrigo largo efecto cuero con pelo en la parte inferior.

«Mantener a Molly quieta para la foto fue casi casi como conseguirlo con Cam 😅 el disfrute maximo hasta para mi hija peluda! #mollythegoldendoodle #goldendoodle #letitsnow», ha escrito la ex de David Bisbal en la fotografía compartida en su cuenta de Instagram. Quien tampoco se ha querido perder un posado en la nieve ha sido Paula Echevarría, que se encuentra en plena dulce espera de su segundo hijo. La influencer ha hecho gala de su buen gusto por la moda y se ha fotografiado en el jardín de su casa de Madrid con un outfit que es tendencia esta temporada.



La actriz ha optado por unos jogger en color lila a juego con un jersey de rayas verdes y mordas. En cuanto al abrigo, también del mismo tono, y por supuesto, un gorrito de lana para protegerse de estas gélidas temperaturas a las que no estamos acostumbrados.

Por su parte, Cristina Pedroche ha vuelto a sembrar la polémica. La colaboradora de televisión ha publicado una fotografía en las redes sociales donde aparece totalemnte desnuda, lo que ha provocado un profundo debate. Como siempre ocurre, unos aplauden su valentía mientras otros no para de criticar. «Todos nos quedamos embobados mirando lo preciosa que es la nieve pero también es muy bonito e importante mirar hacia adentro», ha escrito en dicho post.

Amaia Salamanca ha sido más tradicional y ha optado por subir un selfie mostrando la felicidad de poder disfrutar de esta estampa tan invernal que nunca se puede ver en Madrid. La actriz ya anunciaba que durante la jornada del sábado iba a jugar a hacer muñecos de nieve.

Por otro lado, la infuencer Mery Turiel ha demostrado sus habilidades al poder circular en bicicleta por la capital. Además, ha hecho un recorrido por algunos de los rincones de Madrid donde ha podido sacarse unas fotografías de ensueño.

Quien también ha desafiado las bajas temperaturas ha sido Sergio Ramos. Además de jugar con su familia ha posado semidesnudo en un vídeo que ha colgado en su perfil de Instagram. Al igual que le ha ocurrido a Pedroche son varios los haters que no han aprobado este clip del jugador del Real Madrid.