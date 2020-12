No habrá Feria de Abril por segundo año consecutivo. El Ayuntamiento de Sevilla comunicó hace unas horas que suspenderá su celebración al prever que no se reunirán las condiciones necesarias para organizarla. Se estima que para entonces solo un 30% de los sevillanos estarán inmunizados ante la COVID-19, un dato que se considera altamente insuficiente. Una mala noticia que afecta directamente a toda la ciudad ya que se trata del evento más importante del año, junto a la Semana Santa, que también corre serio peligro, así como del que más llena sus arcas. La Universidad local ha hecho un estudio en el que estima que tiene un efecto directo de 800 millones de euros.

COMUNICADO OFICIAL 🔴 Tras la reunión con el consejero de @saludand y conocer las previsiones sanitarias para los próximos meses: https://t.co/1CpaAK4xdv 📢 Se informa de la suspensión de la Feria de Abril, al no darse las condiciones para su celebración en 2021. pic.twitter.com/2Qr46rtL4v — Ayuntamiento de Sevilla (@Ayto_Sevilla) December 17, 2020

La noticia ha caído como una bomba en la capital hispalense. Cada mes de abril, la ciudad se engalana y luce su mejor esplendor para acoger a sevillanos y turistas que se visten con sus mejores galas para disfrutar de una feria sin parangón. Por segundo año consecutivo, las 324.000 bombillas que iluminan El Real no se encenderán en el ya famoso ‘alumbrao’.

Dentro de este impacto económico y social que tiene la suspensión se encuentran también los famosos. Multitud de rostros conocidos de nuestro país acuden cada año a la Feria de Abril, dándole lustre y dejándonos imágenes primaverales y llenas de alegría. Algunos, incluso, hacen negocio con la cita. Es el caso de Lourdes Montes, que a través de su firma ‘Miabril’ confecciona trajes de flamenca que cada año se convierten en referencia. La mujer de Francisco Rivera y su marido lamentarán mucho no poder asistir por segundo año seguido.

Igual que Francisco y Lourdes se encuentra Anabel Pantoja, una de las que nunca falla a esta cita: «No nos damos cuenta de lo que tenemos, hasta que no lo tenemos. Yo este año le decía al Negro que pasaba de feria y que me apetecía playa… Ahora pagaba lo que no tenía por estar ahí rodeada de los míos sudando cantando afónica y volviendo a casa con los tobillos hinchados y llenos de tierra …Te quiero SEVILLA», escribía en su cuenta de Instagram el pasado mes de abril cuando el confinamiento le impidió disfrutar del evento.

La hija de Paz Padilla, Anna Ferrer, fue más lejos y decidió vestirse de flamenca en su casa para honrar a la Feria de Abril.

Kiko Rivera e Irene Rosales, que están atravesando un año durísimo como consecuencia de sus circunstancias personales, son otros de los adictos a la feria a los que su cancelación supone todo un mazazo.

La Feria de Abril guarda mil y una historias. Quizás la más conocida en clave celeb tiene como protagonistas a dos extranjeros: Guillermo y Máxima de Holanda. Ambos se conocieron en El Real en el año 1999, cuando una amiga en común les presentó. De vestir de flamenca a reina de los tulipanes. Su historia de amor maravilla a todos y les ha convertido en unos de los monarcas más carismáticos. Raro es el mes de abril que no se dejan caer por la ciudad del Guadalquivir para vivir a tope la feria.

