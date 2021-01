Paula Echevarría y David Bustamante se quedan sin su cita anual

La separación de Paula Echevarría y David Bustamante fue un proceso largo. Durante más de 8 meses el entonces matrimonio se mostró ambiguo ante lo que ya era una realidad, pues habían dejado de compartir el hogar conyugal. Pero fue más que eso, ya que cuando la asturiana ya había rehecho su vida y empezaba una historia de amor con Miguel Torres, ella y David seguían sin hacer público su divorcio.

Durante todo ese tiempo los encuentros entre los padres de Daniella fueron escasos. Y más allá de la comunión de la niña, donde pareció que todavía había una oportunidad para su historia, solo se les pudo ver actuando de manera natural en la cabalgata de reyes de su localidad. La hija que la pareja de artistas tiene en común es, sin duda, la piedra angular de su relación actual y es por eso que, aunque en los festivales del colegio de la niña han optado por sentarse por separado, año tras año se han vuelto a unir para acudir junto a su hija a ver a sus Majestades los Reyes Magos.

La COVID-19 lleva condicionando la vida de todos desde el pasado mes de marzo y las fechas navideñas no han sido una excepción. Son incontables las cabalgatas que no se han celebrado o que lo han hecho solo de manera televisada y, las pocas a las que se podía acudir, contaban con estrictas medidas de seguridad. No hay que olvidar que Paula Echevarría está embarazada de su segundo hijo. Aunque la protagonista de ‘Ola de crímenes’ goza de buena salud y está en una gran forma física, el hecho de que tenga 40 años unido a la pandemia que vivimos la convierte en persona de riesgo, siendo recomendable para ella evitar todo tipo de aglomeraciones.

De esta manera, Paula Echevarría y David Bustamante se han quedado por primera vez sin acompañar a su pequeña del alma a uno de los planes que ella más disfrutaba. Cierto es que, habiendo cumplido 12 años el pasado mes de agosto, y estando a punto de convertirse en hermana mayor, quizás a la casi adolescente ya no le llamaba tanto la atención la cabalgata como otros años. Pero el hecho es que se celebraba un encuentro familiar que, todo apunta a que este año no tendrá lugar.

Aunque a fecha de hoy no hay conciertos programados en la agenda de David Bustamante ni rodajes de películas o series en la de la actriz –al menos que se conozcan-, tanto uno como otro están pasando por un buen momento personal. El de San Vicente de la Barquera está viviendo una etapa de lo más serena y estable junto a su pareja, la bailarina Yana Olina. Aunque ella es mucho más dada que su chico a las muestras de amor públicas, lo cierto es que su historia continúa. Además, en las últimas semanas y tras una imagen del artista felicitando la Navidad a sus fans, los rumores sobre que la pareja podría estar esperando su primer hijo en común son constantes, ya que en el árbol con el que han decorado su hogar, cuelgan unos patucos de bebé.

Por su parte Paula y Miguel Torres están viviendo un momento de lo más dulce. La pareja, que acaba de celebrar su tercer aniversario, espera para primavera al pequeño Miguel Jr., quien será su primer hijo en común. La llegada del bebé es algo que ha llenado de ilusión a los Torres-Echevarría y que al parecer Dani lleva con la misma felicidad que su madre y la pareja de esta.