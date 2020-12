Esta preNavidad está siendo una temporada agridulce para Elena Tablada. La diseñadora de joyas, que disfruta de su segunda maternidad en familia compartiendo con sus ‘followers’ entrañables escenas de su vida cotidiana, celebra estos días antes de la Navidad recordando una fecha muy señalada para ella, la de su boda junto al empresario Javier Ungría . Hace ahora dos año , la madrileña de orígenes cubanos daba el ‘sí, quiero’ al amor de su vida en Cuba, haciendo un homenaje a sus abuelos, a los que Elena siempre ha considerado como unos segundos padres. Estos están siendo, sin duda unos días para la nostalgia y así lo ha querido mostrar la empresaria de moda posteando imágenes hasta ahora inéditas de su fiesta prepoda, en la que, como ella misma afirmaba en las stories de su cuenta de Instagram, la felicidad de sus invitados fue uno de los objetivos de la preparación del evento.

De este modo, y por medio de fotografías y vídeos, los admiradores de Elena han vuelto a gozar de las idílicas imágenes de unos días de completa felicidad para ella que hasta ahora no habías visto la luz. Posados de la familia tablada al completo vestidos con coloridos atuendos y veraniegos estilismos propios de la zona tropical que los novios eligieron para el día más señalado de su vida como pareja. “Hace unos años era la mujer más feliz del mundo, solo por verles feliz. Mi preboda” Escribía la diseñadora sobre un vídeo en el que una banda autóctona amenizaba a los invitados en un ideal escenario frente al mar añadiendo orgullosa: “En la tierra de mis raíces” . Unas imágenes que evocan a las irrepetibles semanas en las que estaba rodeada de los suyos, dos años después y en un escenario muy diferente al del 2018 por estas fechas.

Y es que, como no podía ser de otro modo , Elena Tablada hacía un especial recordatorio a una de las personas más importantes de su vida, su abuela Elena Tablada, tristemente fallecida hace apenas unas semanas y a la que la diseñadora consideraba como una madre: “Ella fue la encargada de criarme”, explicaba a los pocos días de fallecer. Precisamente, la abuela de Elena se convertía en la protagonista de varias instantáneas en las que tanto la empresaria como su madre y sus tías posaban a modo de piña alrededor junto a la matriarca del la familia. Uno de los más cariñosos con la esposa de Jorge Tablada era sin duda, Javier Ungría. El empresario siempre mostró una gran afinidad con su suegra abuela y ella llegó a asegurar en su día que era un auténtico ángel de la guarda para su nieta. Una debilidad que también ha querido hacer patente Elena en los social media con algunas divertidas escenas en las que se puede ver a Javier portando en brazos a la abuela Elena durante las celebraciones previas a su boda.

Elena no deja de recordar a su adorada abuela, de hecho, no pasa un día sin que haga alusión a la mujer que, como ella misma ha declarado en varias ocasiones, ha sido su gran inspiración en la vida. en la que tratará de solventar la ausencia con la alegría de sus dos princesas, la pequeña Camila y Ella, su primogénita fruto de su relación con el cantante David Bisbal. Este revés se une a la creciente tensión que existe entre Elena y el participante en la primera edición de Operación Triunfo, después de un nuevo encontronazo de la esposa de éste, la maniquí venezolana Rosanna Zanetti, al sentirse ofendida por un like de Elena a una follower que cuestionaba una publicidad de Zanetti de un carrito para bebé. Una duda por parte de la seguidora que la mujer de Bisbal zanjó bloqueando a las personas que habían considerado acertada la duda de la internauta. Un rifirrafe al que finalmente Elena ha preferido no dar importancia y centrarse en lo realmente relevante en su vida.