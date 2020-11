Aunque Rosanna Zanetti está viviendo uno de los momentos más dulces tras el nacimiento de su hija Bianca, fruto de su matrimonio con el cantante David Bisbal, parece que un reciente encontronazo con una follower en las redes sociales estaría perturbando sus días de felicidad. La esposa del exconcursante de la primera edición de ‘Operación Triunfo’ ha decidido tomar cartas en un asunto que parece estar molestándole especialmente -lejos de quitarle importancia-. De este modo, la modelo ha movido ficha contra varios internautas que decidieron, desde su libertad individual, clicar ‘me gusta’ al comentario de una seguidora que cuestionaba un reciente posado en su cuenta hablando de una firma de carritos de bebé.

Todo comenzaba hace escasos días con la apreciación de una fan anónima. En una clara referencia a la batalla que en su día el cantante David Bisbal enarboló contra su expareja y madre de su hija, Elena Tablada, solicitándole no relacionar la imagen de un menor con firmas comerciales, una seguidora de Rosanna en Instagram hacía una curiosa reflexión: “Luego se dice que no le gusta comercializar con niños. Ojo que lo veo lo más natural del mundo, pero entonces, ¿por qué criticar a Elena si ella también lo hace con biberones o ropita de bebe?”.

La maltrecha admiradora devolvía así a la actualidad la dura guerra mediática y judicial entre el intérprete de ‘Bulería’ y la diseñadora por la utilización de la imagen y la figura de su hija en relación a firmas. Un enfrentamiento que el almeriense zanjaba a golpe de comunicado en el mes de mayo del año 2019 tras conocerse el veredicto del juez. Unas palabras que hoy es importante recordar: “Lo único que es cierto es que no se podrán seguir publicando fotos donde salga el rostro de mi hija, no se podrá seguir asociándola a ninguna marca, ni exponerla públicamente a los medios de comunicación, tal y como yo solicitaba”. Un ‘speech’ de Bisbal cuyo tercer punto pone de manifiesto el interés del padre en que no se asociara la figura -no imagen- de su hija a una firma. Punto que hace escasos días, esta admiradora de Rosanna Zanetti insinuaba que la venezolana podría no estar cumpliendo del todo. A pesar de que la orden del juez solo hace referencia a su primera hija, parece claro que David Bisbal tendría el mismo afán protector con ella que con el resto de sus hijos.

Lejos de provocar indiferencia en la modelo, Zanetti respondía de inmediato con un mensaje contundente acompañado, eso sí, de un corazón con el fin de suavizar: “Yo no estoy comercializando con niños ni critico a quien lo hace. En mi publicación no hay ningún niño ni se mencionan. Estoy utilizando mi imagen no confundas”. Un mensaje que generaba un auténtico movimiento de empatía hacia la anónima seguidora cuya duda seguía acumulando ‘likes’ –entre ellos el de Tablada- a medida que Rosanna entraba al trapo.

Lejos de quedarse quieta y continuar sin dar pábulo a esta situación -algo que, es de reseñar, sí ha hecho la otra parte implicada-, Zanetti continuaba agrandando la bola señalando directamente a Elena Tablada: “No sé si hiciste el comentario con mala intención o no, pero tu manera de redactar es contradictoria. Lo que si me parece malintencionado es que justo la persona que mencionas (mencionas su nombre más no su cuenta) no me sigue, viene a cotillear y darle ‘like’ a tu comentario. Es muy raro. Son ganas de alimentar conflictos de una manera muy baja y cobarde. Pero imagino que a [email protected] les trae a cuenta. Ni siquiera a días de yo dar a luz dejan la mala vibra y acciones, eso dice mucho de [email protected] Espero que luego ni digan que fue otro ‘error del Community Manager’”, en un claro ataque a la ex de su marido.

Una ‘tirada de guante’ que, como no podía ser de otro modo, se convertía de inmediato en titular de los principales medios de comunicación y que parece haber quitado la máscara de la otra cara de la dulce Rosanna Zanetti. Y es que, como ha podido saber Look en exclusiva, la modelo ha fulminado a varios de los internautas que ‘osaron’ a dar ‘like’ al comentario de la seguidora que cuestionaba sus ‘trabajos publicitarios’ premamá, bloqueándolos de sus perfiles en redes sociales. Finalmente, la modelo redondeaba con un post tras el bloqueo masivo a quien no piensa igual que ella aseverando que “El odio no es una opinión”. Unas palabras que generan un claro interrogante: ¿Cree Rosanna Zanetti que la gente que no opina como ella la odia? Lo crea o no parece claro que , a diferencia del caso de Elena Tablada que prefiere “no gastar su tiempo haciendo declaraciones sobre un simple ‘like’ a un comentario” y pasar página, Zanetti parece dispuesta a llevar hasta las últimas consecuencias cualquier movimiento 2.0 que le resulte incómodo.