El 26 de octubre vino al mundo Bianca, la hija de Rosanna Zanetti y David Bisbal. El cantante está viviendo un momento de lo más especial junto a este nuevo miembro de la familia y no ha dudado en compartir su felicidad con sus más de cuatro millones de seguidores que tiene en Instagram. Lo ha hecho subiendo un vídeo de apenas unos segundos donde se le puede ver radiante de felicidad junto a su hija. El post ya reúne más de medio millón de reproducciones y un sinfín de comentarios positivos para la familia.



«Felicidades mi hermano. ¡Qué belleza!», escribía su amigo y compañero de profesión Luis Fonsi. India Martínez también ha querido mandar su cariño a David Bisbal, así como Rosa López, con quien compartió aventura cuando formaron parte de ‘Operación Triunfo’. Alejandro Sanz, Paula Ordovás, Jesús Vázquez también han escrito unas palabras en la publicación del artista. Este emotivo vídeo llega unos días después de que se desatara la guerra en redes sociales entre su ex, Elena Tablada y su mujer, Rosanna Zanetti.

Una publicación en el perfil de Instagram de la venezolana provocó la polémica. Rosanna posaba con un carrito y accesorios para bebés y una fan de Tablada no dudó en hacer un comentario que ha sembrado cierto revuelo. «Vaya vaya luego se dice no le gusta comercializar con los niños. Ojo que yo lo veo lo más natural del mundo, pero entonces ¿por qué criticar a Elena si ella también lo hace con biberones o ropita bebe?, escribía una usuaria. Palabras que se relacionan a las críticas que ha recibido Elena Tablada por mostrar a sus hijos en redes sociales.

Este comentario llegó hasta Tablada y no dudó en darle un ‘like’, pero claro, Rosanna se dio cuenta y no dudó en arremeter contra ella. «Yo no estoy comercializando con niños ni critico a quien lo hace. En mi publicación no hay ningún niño, ni se mencionan. Estoy utilizando mi imagen no confundas», le respondía la modelo.

Lejos de estos enfrentamientos virtuales, tanto David Bisbal como Rosanna Zanetti están disfrutando de la reciente paternidad junto a su hija Bianca que ya ha sido presentada por su padre de manera ‘oficial’ a través de las redes sociales, plataforma donde el matrimonio comparte algunos aspectos de su vida.