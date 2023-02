Maria José Suarez (47) se sentaba este viernes en el plató de Viernes Deluxe por primera vez, para responder a todo lo referido sobre su vida profesional y personal, inclusive sobre su relación sentimental de más de dos años con Álvaro Muñoz Escassi (48) después de que hace unas semanas, saltaran rumores de una supuesta infidelidad de la modelo al jinete y posible ruptura entre ambos por este motivo. Pero nada más lejos de la realidad.

La ex miss España 1966 aseguró que ella y Álvaro están «felices». Tanto que hizo públicos sus deseos de pasar, más pronto que tarde, por el altar. «Él me lo pide casi todos los días, hasta me ha regalado un anillo, me pide matrimonio hasta mientras hacemos unas lentejas, pero no lo hace en serio, nunca ha hincado rodilla». Asimismo, relató cómo surgió el amor entre los dos. «Siempre que nos veíamos había atracción y química, pero no esperaba que llegase el momento en el que me enamorara de él. Él siempre dice que llevaba mucho tiempo detrás de mí, pero es algo que nunca me he creído. Siempre hemos tenido mucha química, pero no me lo tomaba en serio», dijo. «Ha sido fortuito. Nos hemos encontrado en un momento en el que los dos estamos más tranquilos. Nos hemos dejado llevar y estamos encantados», añadió.

En este sentido, y preguntaba expresamente por ello, María José destacó que es lo que más y menos le gusta de su pareja. «Lo que menos me gusta es que es muy activo. Muchas veces le digo que baje el ritmo. Él es muy líder e hiperactivo», confesaba. Por el contrario, lo que más le gusta del segundo hijo de Juan Luis Muñoz Muñoz y Miriam Escassi y Ruiz-Crespo, es «su integridad, lo cariñoso que es, la prueba está en que todas sus ex parejas hablan bien de él pese a que ha sido un cabeza loca. Es una persona muy íntegra y cariñosa. Cuando lo conoces se da a querer», relató.

Por el momento, María José no tiene planes de ampliar la familia. «Álvaro quiere tener niños, pero yo ya no me veo porque tengo 47 años y llevo otro ritmo». Ella tiene un hijo fruto de su matrimonio con Jordi Nieto, Elías, mientras que Álvaro tiene dos: Anna Barrachina, la llamada hija secreta, que tuvo con Mercedes Barrachina, y Álvaro, fruto de su matrimonio con Lara Dibildos, quien ha servido de hilo conector inquebrantable entre ellos.

María José Suárez y Jordi Nieto (47) decidieron poner punto y final a su relación el pasado verano, tras más de seis años de amor. Desde entonces, la modelo ha sostenido que su separación fue amistosa. Una afirmación que ha corroborado en más de una ocasión y recientemente, el pasado mes de octubre, durante la presentación de la Semana de la Moda de Andalucía en Carmona, en Sevilla. «Estoy instalada en Sevilla, en mi pueblo, aunque paro poco por aquí. El niño está escolarizado en Sevilla y está súper contento. Están sus primos en su mismo cole y está encantado. Está todo el día con los primos, su abuela. Yel padre también está viviendo en Sevilla. El padre vive dos calles más para allá de mi casa», expresó entonces la diseñadora.