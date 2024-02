La nerviosa reacción de Cándido-Conde Pumpido al ser preguntado por Lara Dibildos

Una de las grandes novedades esta semana en el ámbito del papel cuché ha sido la cita secreta que han tenido Lara Dibildos, de 52 años, y Cándido-Conde Pumpido. La ex pareja rompió, de manera inesperada, en octubre del pasado año, tras cinco meses juntos. Una ruptura que llegó en un complicado momento para el abogado, ya que sucedió en el mismo periodo de tiempo en el que fue detenido por una presunta agresión sexual grupal. Tras darse a conocer las imágenes que protagonizan, muy cómplices, por las calles de Madrid, el abogado ha sido preguntado sobre ello.

Cándido Conde-Pumpido Jr. en Madrid / Gtres

La inesperada reacción de Cándido Conde-Pumpido

El hijo del presidente del Tribunal Constitucional ha sido visto en las inmediaciones de su domicilio. Al salir su nombre a la palestra tras su inesperado encuentro con la hija de Laura Valenzuela ha sido preguntado sobre ello. Sin embargo, no ha querido responder, mostrando cierto nerviosismo ante las cámaras. Ha asegurado que de su vida privada no iba a hablar.

Lara Dibildos y Cándido Conde-Pumpido en Madrid / Gtres

Sobre este acercamiento y el hecho de que se pueda barajar la idea de que se den una segunda oportunidad, Cándido ha guardado silencio y se ha limitado a decir: «Yo no lo califico». «No tengo calificativos», ha añadido. Sí que ha confirmado que él se encuentra «bien», «perfecto».

Lara Dibildos se pronuncia

Lara Dibildos ha confesado este miércoles, 28 de febrero, que no se ha dado una nueva oportunidad con el abogado. Ha insistido en que son amigos y que le está ayudando en un tema legal. Asimismo, ha confirmado que Cándido-Conde Pumpido se encuentra bien en estos momentos.

Lara Dibildos and Candido Conde Pumpido Varela in Tarifa 20 July 2023

La última entrevista del abogado

A principios de enero, en medio de la vorágine de reacciones que supuso el escándalo en el que se vio envuelto el abogado por la presunta agresión y motivo por el que estuvo ingresado en el psiquiátrico, éste concedió una extensa entrevista en ¡De viernes’, espacio conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona. Sobre Lara expresó el aprecio que le tenía. «Le tengo mucho cariño. Me ha demostrado mucho en los momentos malos, que es cuando conoces a las personas y ha sido un gran apoyo para mí», indicó.

«La quiero y la adoro como amiga, pareja, como lo que sea. Jamás la quitaré de mi vida», añadió después. «Despuésde todo esto no hay posibilidad de que ella se plantee una cosa así públicamente. Yo no me plateo estar con Lara generándole un mal. Y, en estos momentos una relación pública conmigo no le aportaría nada bueno», finalizó, sincerándose así sobre esta parte de su esfera más personal.