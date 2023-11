Apenas cinco meses después de comenzar su noviazgo, Lara Dibildos y el abogado, Cándido Conde-Cumpido, han puesto punto final su historia de amor. El hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Candido Conde-Pumpido Tourón, ha protagonizado una escándalo este fin de semana al ser denunciado por una presunta agresión sexual en grupo.

Fue la actriz y presentadora de televisión española la encargada de confirmar la noticia de su separación de Conde-Pumpido, y ahondar además en los motivos que habrían llevado a la pareja a tomar un nuevo rumbo por separado; a una conocida revista de la crónica social de nuestro país. «No hay terceras personas, simplemente una convivencia muy dura y más en estas edades que es más difícil», ha comenzado diciendo.

Le agradeceré siempre lo que me ha ayudado cuando falleció mi madre, porque ha tenido una paciencia y ha sido mi apoyo, y creo que yo también le he ayudado en otras cosas. Hemos pasado un verano muy bonito, pero la vuelta al cole no la hemos superado. Estamos de buen rollo, sin ningún problema y mutuo acuerdo», ha añadido.

Lara Dibildos y Cándido Conde-Pumpido en Tarifa / Gtres

Fue el pasado mes de abril cuando, a raíz de unas fotografías de ambos muy cómplices y cariñosos el uno para el otro, Lara y Cándido confirmaron el inicio de su romance. «Nos estamos conociendo, pero aún es pronto para saber más», dijo la actriz. La ya ex pareja se conoció en la boda de unos amigos en común, y lo cierto es que desde entonces, se volvieron más que inseparables. El pasado mes de junio disfrutaron del festival musical Love the 90’s, celebrado en Madrid; después, se escaparon a Tánger y Lara acompañó al letrado a la entrega de Premios Toga de Oro a la Excelencia Jurídica entregados por la Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural, en la que fue galardonado. Conde-Pumpido, cabe recordar, es hijo del actual presidente del Tribunal Constitucional y ex Fiscal General del Estado en la etapa de José Luis Rodríguez-Zapatero.

La ilusión de Cándido llegó a la vida de Lara Dibildos a sus 51 años, y varios años después de su ruptura con Pablo Marqués, quien es la actual pareja sentimental de Jessica Bueno. Es digno de mención, en este sentido, que hasta la muerte de Laura Valenzuela, el pasado mes de marzo, en el Hospital de La Princesa, en Madrid, Lara se había dedicado a los cuidados de su madre y a sus hijos: Francisco Murcia, fruto del matrimonio de Dibildos con Fran Murcia, y Álvaro, el hijo que la actriz tiene en común con Álvaro Muñoz Escassi, con el que mantiene una relación muy estrecha.

Lara Dibildos y Cándido Conde-Pumpido en el funeral de María Teresa Campos / Gtres

La última vez que vimos junta a la pareja fue el pasado mes de septiembre, con motivo de la celebración, precisamente, del cincuenta y dos cumpleaños de Lara. Entonces, nada hacía sospechar el desenlace de su relación, más bien todo lo contrario. «Muy bien y disfrutando. Primero fuimos amigos. Tuvo mucha paciencia porque yo estaba muy mal, me apoyó muchísimo. Tiene mucho sentido del humor. Es inteligente y muy buena persona. Es muy buen compañero de viaje», aseguró la intérprete de Vidas privadas o Usted tiene ojos de mujer fatal.